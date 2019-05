Carlos Herrera se harta de las chulerías de Sánchez: "Este cuentista va por la vida como si tuviera 190 escaños"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha colmado la paciencia de Carlos Herrera. Sánchez ha acisado a PP y Ciudadanos de "pactar con la mentira" por insistir en su alianza con los independentistas y Herrera le ha llamado "cuentista" por ir por la vida "como si tuviera 190 diputados".

A juicio de Pedro Sánchez, el "único proyecto" que tienen las tres derechas de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo, es "sumar para gobernar y restar derechos y libertades allá donde puedan".

Desde Albacete, Sánchez afirmó que la "derecha y sus tres siglas" ahora "andan diciendo de nuevo que he pactado con los independistas" cuando "el único pacto que existe es el de la derecha, con la mentira".

Ironizó con que ya serán "menos pactos" porque su Ejecutivo presentó unos Presupuestos que PP y Cs con los independentistas "tumbaron" porque votaron "en contra" y, en consecuencia, se han celebrado las elecciones generales del 28 de abril.

Carlos Herrera en su edtorial de las 7 h en COPE ha dicho que está harto de las chulerías de "este cuentista que va por la vida como si tuviera 190 escaños":

"Alguno ya verá aquí mucho teatrito. ERC dice que no a Iceta. Y Sánchez dice "si no quieres uno, vas a tener dos". Mientras tanto, el Dr. No es NO ahora le pide al PP y a C's que se abstengan para formar gobierno. ¿Y tú qué vas a dar a cambio o hay que votarte por tu cara bonita"

"Este cuentista actúa como si tuviera 190 diputados. ¿Ha ofrecido algún pacto de Estado? Lo único que ha hecho es colocar a dos del PSC en la tercera y la cuarta jefatura de la Nacion. Pues, ¡vaya negocio! Y prepárese para mañana para la constitución de la mesa y las extravagancias más deliciosas que se puedan imaginar. Seguramente será el prólogo de una legislatura que puede durar cuatro años o no. Si sacas 123 escaños y tu socio es Podemos y necesitas algo más, ya no me atrevería a decir que durará cuatro años. Iglesias quiere estar en el gobierno, átense los machos"