Losantos apedrea a Irene Montero por exigir que los golpistas no sean suspendidos: "La marquesa es una semianalfabeta"

Federico Jiménez Losantos le ha sacudido hasta en el velo del paladar a Irene Montero (Unidas Podemos) después de soltar el 23 de mayo de 2019 que no vería con buenos ojos que a los diputados golpistas encarcelados se les suspendiera.

En 'Es la Mañana de Federico' (esRadio) de este 24 de mayo de 2019 ponían el corte de la portavoz podemita en el que quedaba retratada:

Losantos saltaba directamente a la yugular:

Claro, la señora marquesa de Galapagar, como es semianalfabeta, no sabe que ella no representa a la gente que la elige. No lo sabe por ignorante, por lerda, por incompetente y porque su señor marido, el señor marqués, no sé qué le hará, si la azotará hasta sangrar o la azotará hasta morir o la alabará y la rendirá culto idolátrico, pero como también es analfabeto no sabe que no representa a quien le elige. Representa a todos los españoles.