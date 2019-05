Losantos sacude una buena tunda a Vox y a Ciudadanos por 'resucitar' a Manuela Carmena

Federico Jiménez Losantos está que echa las muelas con la actitud que están teniendo tanto Ciudadanos como Vox en la capital de España y que puede provocar que vuelva a la alcaldía Manuela Carmena -Luca Costantini (VozPopuli): "Carmena fue una alcaldesa que solo gobernó para los hipsters de Malasaña"-.

Este 30 de mayo de 2019, el director de 'Es la Mañana de Federico' comenta el papelón que están haciendo los partidos de Albert Rivera y de Santiago Abascal estropeando lo que el 26 de mayo de 2019 parecía una realidad, que Carmena fuese echada de la poltrona del Palacio de Cibeles. Así lo comentaba -El PP echa el cierre a 'Radio Carmena', que ha dilapidado 5 millones y tiene solo 462 oyentes diarios-:

Proseguía con sus palos centrados sobre todo en Vox y recordándole a Abascal las palabras de su candidato en Madrid -Ortega Smith: "Detrás de Carmena hay una política del comunismo y del sectarismo más totalitario"-:

¡Atención a Vox, que está a punto de echarse a perder! Cuando tengas más votos podrás garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Yo he defendido siempre que Vox tiene que estar en los Gobiernos, lo mismo que he defendido que Ciudadanos también tenía que estar en los Gobiernos. Pero aquí mismo ha dicho el candidato a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, que ellos nunca pondrían precio a echar a la izquierda de la alcaldía de Madrid. Y lo que está haciendo ahora Abascal es estropear una trayectoria. En Andalucía se quejan porque les ningunean, han sacado 200.000 votos más. Buena señal, cuando saquen más votos mandarán más. ¿Y qué pasa, que la solución es que vuelva Susana Díaz? ¿No es trascendente acabar con las listas de espera en la sanidad? ¿Eso no es importante? ¿Qué es lo importante, solo salir en la tele? Yo, yo, yo, pues no.