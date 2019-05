Emboscada de De la Morena a Roures en Atresmedia: "¿Por qué le dais tanta caña a García Ferreras desde Público?"

Enésima visita de Jaume Roures, propietario de Mediapro, a José Ramón de la Morena y su 'Transistor'. Y es que por lo que él mismo desveló, parece ser que ese es el único programa de la casa donde sienta sus posaderas, porque a pesar de ser 'pequeño accionista' de Atresmedia, no le invitan a ningún otro.

El presentador de Onda Cero quiso saber por qué se lleva tan mal con Antonio García Ferreras, auténtico jefazo de laSexta, donde nadie toma una decisión sin consultarla antes con él.

Se da la circunstancia que Roures y su grupo, Mediapro, poseen un 4% del accionariado de Atresmedia, pero la relación entre ambos hombres fuertes es inexistente.

Y por ahí quiso llevar la conversación el de Brunete: "¿Y por qué se le da tanta caña a Ferreras desde Público? ¿Por qué te llevas tan mal con él?".

Sus relaciones con Pedro Sánchez, Antonio García Ferreras y Florentino Pérez

De la Morena: ¿A Pedro Sánchez no le conoce usted?

Roures: Coincidí con él hace años

De la Morena: ¿Pero usted sigue siendo el dueño de Público'?

Roures: ¿Y qué tiene que ver eso con el presidente de gobierno?

De la Morena: Porque es el periódico más de izquierdas de este país

Roures: No, lo que yo quiero recordar es que Público fue el único que defendió a Sánchez cuando le echaron a patadas de la secretaría general del PSOE

De la Morena: Cuando le echaron a gorrazos ustedes le defendieron sí

Roures: El País no lo hizo. Ni siquiera laSexta

De la Morena: ¿Y por qué le da tanta caña a Ferreras desde Público?

Roures: Eso es otro mantra, no es así

De la Morena: ¿Por qué no se lleva bien con Ferreras? Si usted es accionista de laSexta

Roures: Yo no. Mediapro. Y solo tenemos un 4%. Aquí no pintamos nada, solo recogemos dividendos al final del año. Yo a esta casa solo vengo cuando tú me invitas

De la Morena: ¿Nunca ha ido a 'Al rojo vivo?

Roures: No, no

De la Morena: Pues sería buena entrevista

Roures: Eso díselo a Antonio (García Ferreras)

De la Morena: ¿También se lleva mal con Florentino? En su día le dio los derechos del Madrid Televisión

Roures: Pagamos mil millones de euros...ah no perdona, ese contrato lo hice con (Ramón) Calderón. Florentino nos mira más como culés que como profesionales del sector