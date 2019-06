Épica enganchada de Manolo Lama con Juanma Castaño por insinuar que el narrador se dejó utilizar por Sergio Ramos

¡Menudo rebote se cogió Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid y de la Selección Española en COPE, con su compañero y presentador de 'El Partidazo' Juanma Castaño la noche del 31 de mayo de 2019!

Todo a cuenta de la esperpéntica rueda de prensa de Sergio Ramos anunciando que él no se iba a largar al fútbol chino y desmintiendo las informaciones que Lama había ofrecido el 27 de mayo de 2019 en COPE asegurando que el central merengue quería tomar las de Villadiego ante la mala relación con el presidente blanco, Florentino Pérez.

Y, evidentemente, Lama, que había sido el autor de la exclusiva, tuvo que aguantar en casa propia, en 'El Partidazo de COPE', que le dijeran que:

Castaño se lo ejemplificaba de esta guisa:

Yo si salgo yo diciendo todo lo que tú dijiste a las 23:30 horas del lunes de David Villa . Yo le llamo y le digo '¿pero por qué me has utilizado de esta forma?

Lama ahí saltó y se produjo un momento de alta tensión:

¡Eh, eh, eh, eh, un momento! Mira, yo llevo currando en esto 40 años y a mí no me utiliza nadie. ¿Me oyes? ¡Nadie!.

El presentador del programa deportivo de las noches de COPE no quería quedar en evidencia y afirmaba que:

Lo que al narrador le indignó aun más si cabe:

Que te quede muy claro: a mí, entérate bien, no me utiliza nadie. Cuando doy una información, va a misa. No digas que me han utilizado.