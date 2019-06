Carlos Herrera deja para el arrastre a Laura Borràs: "Indocumentada, lo único que tenéis es un bobo haciendo el payaso por Europa"

Carlos Herrera no se ha cortado un pelo este 7 de junio de 2019 en su editorial de 'Herrera en COPE' para poner en su sitio a la diputada de Juntos por Cataluña Laura Borràs después del esperpento protagonizado durante la recepción en el Palacio de La Zarzuela en la ronda de consultas hechas por el rey Felipe VI para designar a un candidato a la Presidencia del Gobierno -El soberano zasca del rey Felipe VI a la independentista Laura Borràs que deja despeinado a Puigdemont-.

Herrera alabó la cintura del monarca para esquivar las bobadas de la independentista de Juntos por Cataluña -Carlos Herrera destroza a la separatista que le dirá al Rey que ''existen los presos políticos'': "Si supieras castellano, le dirías que existe corrupción y 3%"-:

De lo de ayer, por cierto, hay que alabar la cintura del Rey para no dejarse vacilar por los separatistas y esta indocumentada llamada Laura Borrás, que representa a JxCat. Esta hace lo que hacen algunos cuando van a ver al Rey. Salen de allí que parece que le han leído la cartilla. "Le he dicho que los catalanes no tenemos Rey", dijo. A ver, bonita, ¿tú has ido puerta por puerta hablando con todos los catalanes?, ¿o es que padeces la enfermedad endémica de los nacionalistas que piensan que representan a todos los catalanes?