Iglesias se pide el ministerio de Hacienda y a Herrera le entran escalofríos y mucha mala leche

Nadie da su apoyo a cambio de nada y menos si hablamos de los podemitas.

Carlos Herrera ha estallado este 11 de junio de 2019 en un editorial dirigido a Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos.

Tremendo alboroto se ha montado después de que Iglesias, en Los Desayunos de TVE, pidiera "carteras qministeriales que tengan que ver con la aplicación de derechos sociales". Lejos de aquel insolente líder que inquirió la vicepresidencia a Sánchez en 2016, pero aún siendo el mismo que quiere tocar poder. Iglesias se presenta como el salvador de la progresía y esencial para el Gobierno y a Fortes solo le falta levantarse y aplaudir.

El líder de opinión Carlos Herrera se explicó al respecto desde su programa en la COPE:

Herrera se adelantaba a los acontecimientos y hacía una reproducción de las palabras que el presidente Pedro Sánchez le dedicará a su 'amigo' Iglesias. Carlos Herrera humilla al derrotado Pablo Iglesias y aconseja a Sánchez que no descalifique a nadie y calle por lo que él tiene en cas:

No sé si eres el más indicado. Si me dices que no, no vas a tener más remedio que decir que sí, porque sino te hago responsable. Si has bajado a 41 diputados te quedas en 20, y además los que pierdas me los llevo yo.