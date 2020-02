Alsina fulmina a Iceta, que dice que los 13 años de cárcel para Junqueras no solventan el problema

Miguel Iceta no salió a bailar este fin de semana de 8 y 9 de febrero de 2020, de modo que tenía el cuerpo de jota y pensó que era buen momento de meterse en un lío tremendo diciendo bobadas.

Lo hizo en el IX Congreso del Partido Socialista de Cataluña, donde en su discurso le pareció buena idea hacer una pequeña performance:

¿La solución al problema independentista es que Oriol Junqueras se pase 13 años en prisión? ¡No, no y no!

Pues nada, señor Iceta, que tiene usted toda la razón… ¡pero es una solemne memez!

Esta tuitera describe la situación a la perfección. Si la cárcel no soluciona los delitos, ¡pues libertad para todos!

Pero no pasará nada, porque es Iceta, el simpático Iceta, el bailongo… Las tertulias progres de la televisión lo santificarán y seguirán poniéndole sus micrófonos para que diga sus bobadas. Menos mal que esta vez, ante tal exabrupto, no va a salir indemne.

Menos mal que en Twitter, sin ir más lejos, hay gente con más criterio que el trasnochado señor Iceta:

Uno de los principales comunicadores arrancó a primera hora este lunes 10 de febrero de 2020 con un recuerdo contundente para Iceta, básicamente diciéndole que sus palabras son una perogrullada abismal. Fue en su editorial de ‘Más de uno’ de Onda Cero:

El líder del PSC ayer se hizo en público una pregunta trampa, trampa para los demás, no para él. Claro que no, pero es que nadie dijo que el encarcelamiento de Junqueras solucionara nada, salvo la impunidad de dejar sin castigo a quien abusa del poder que tiene… Iceta prefiere decir “error”, porque error suena mejor que delito, porque errores los cometemos todos todos los días, pero delitos no, delitos los cometen los delincuentes… Iceta habla del “error de no cumplir la ley”, como si fuera un descuido… ¡Qué despiste! ¡Qué error!