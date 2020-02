La foto de la vergüenza de Julia Otero junto a una defensora del régimen chavista

Julia Otero ha publicado una vergonzosa fotografía en las redes sociales. La directora del programa de Onda Cero, ‘Julia en la Onda’, está disfrutando de los Carnavales de Tenerife junto a su equipo y quiso inmortalizar el momento con una instantánea tomada encima del escenario de la gran fiesta. Sin embargo, parece que olvidó que está posando junto a una de las mayores defensoras del régimen dictatorial de Nicolás Maduro en España, lo que también quedó grabado en la fotografía.

En el extremo izquierdo de la imagen se puede observar a Arantxa Tirado, la politóloga catalana que viajó financiada hasta Caracas para realizar una serie de vídeos que buscaban desmentir la crisis humanitaria que padece el país. Una burla para los cinco millones de venezolanos que han tenido que emigrar debido a la crisis bolivariana pero que se intentó negar porque había clientes dentro de un McDonald’s. Como si fuera poco, ha seguido con su labor de manipulación sobre Venezuela desde España, llegando incluso a realizar charlas y eventos con el embajador del régimen Mario Isea.

La periodista radial parece olvidar que la autora del panfleto chavista ‘Venezuela: Más allá de mentiras y mitos’ mantiene un vínculo económico con la dictadura bolivariana. Es importante recordar que, como confirman fuentes de la Embajada chavista en Madrid a Periodista Digital, Arantxa Tirado recibió financiación tanto para viajar en Caracas en un par de oportunidades, así como para participar en eventos a favor de Nicolás Maduro y hasta la elaboración de su ‘libro’.

De ‘risitas’ con Maduro

La colaboradora de Julia Otero estuvo en noviembre de 2019 en Caracas junto al dictador venezolano e incluso presumió de su encuentro, donde justamente realizó el lanzamiento de su último panfleto.

Fuentes diplomáticas confirmaron a Periodista Digital que el viaje de Tirado a Caracas, y su hospedaje, fueron pagado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. La ‘Pablo Iglesias del chavismo catalán’ disfrutó de un lujo y seguridad personal que no dispone la mayoría de los venezolanos, quienes se encuentran sumidos en una crisis humanitaria sin precedentes en el país. Sin embargo, Tirado ha encontrado tiempo para reírse en la cara del pueblo venezolano con una pequeña dosis de cinismo.

A través de sus redes sociales, la politóloga intentó blanquear al dictador afirmando que «Solo un presidente con sentido del humor puede aguantar tanto ataque». Para intentar demostrarlo, recreó una supuesta conversación con el tirano bolivariano: «NM: ‘Tú has escrito un libro ¿no? Lo he visto en redes. ¿Dónde está?’ Yo: ‘Sí, está ahí en la mesa. Lo he escrito con los millones q usted me manda’. NM: ‘Ah, ¿y te llegaron todos?’ Yo: ‘Sí, pero vengo por más’».

Pagas desde presidencia

«Arantxa Tirado cobra directamente desde la presidencia de Venezuela«. Así lo confirmaron fuentes de la Embajada chavista de Venezuela en Madrid a Periodista Digital, quienes confirman que «todas sus apariciones en actos públicos de Venezuela, tanto en Barcelona como los más recientes en Madrid, conllevan un pago mensual que se tramita directamente por Mario Isea [embajador chavista en la capital española], pero que viene directamente desde Caracas«. Sin embargo, no han logrado confirmar si los recursos son tomados directamente de la cuenta de la Embajada en el Banco de España.

En este sentido, recalcan que se trata de la misma fórmula de pago que se realizan con otros de los españoles que trabajan a favor de los intereses de Nicolás Maduro, como es el caso de Juancho Santana, quien fue el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) y ahora se desempeña como ‘asesor’ del embajador chavista Mario Isea.