Carlos Herrera ‘descuartiza’ a Pedro Sánchez y a RTVE por «bajarse los pantalones» ante Quim Torra

Carlos Herrera ha sacudido este 27 de febrero de 2020 una buena tunda al Gobierno de Pedro Sánchez y a RTVE por la bajada de pantalones mostrada ante Quim Torra y su cohorte de independentistas.

El director de ‘Herrera en COPE‘, en un duro editorial, no entiende como se le ha podido dar categoría de jefe de Estado a un presidente autonómico que, en el colmo de los despropósitos, además está inhabilitado.

Sobre la cobertura de RTVE, el periodista almeriense fue bastante gráfico:

Pasaba a relatar el tremendo despliegue de RTVE, como si aquello fuese poco menos que una Boda Real:

Carlos Herrera recuerda las palabras que Sánchez dedicó en su momento a Torra y como le definió como el Le Pen español y como ahora le da carta de naturaleza:

La guinda fue la rueda de prensa de Torra en la sala de prensa reservada para el propio Gobierno, mandatarios extranjeros y para el líder de la oposición. Pues bueno, ahora también para el Le Pen español, que es un señor inhabilitado por la Justicia. Y es todo un despliegue para demostrar la naturaleza de este presidente del Gobierno. No es la osadía, no es la audacia, que indudablemente tiene las dos. Tampoco sus mentiras, que son incontables, o su temeridad. Lo que ayer demostró Sánchez fue su insolencia o, si lo prefieren más castizo, su chulería.

«BOCHORNO Y ESCARNIO»

Añadía el director de ‘Herrera en COPE’ que:

Herrera se plantea si todo esto era necesario y cree que para Sánchez sí pensando en la aprobación de los PGE, pero entiende que se le fue la mano con la escenografía:

A lo mejor todo eso era necesario, la mesa era necesaria para que ERC apruebe los Presupuestos, pero seguramente no era necesaria la escenografía, la obsequiosidad. No era necesaria, pero fue lo más llamativo y ese no era el mensaje para los independentistas, sino para los constitucionalistas. Como alguien escribe en la prensa de hoy, este es el nuevo Tinell.