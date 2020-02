Rosa Díez lanza un airado ultimátum a Irene Montero tras poner en la diana a la Policía

La fundadora de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, ha convertido su presencia semanal en ‘Herrera en COPE‘ en una pesadilla para los políticos españoles, en especial los de este Gobierno de Pedro Sánchez.

Este 28 de febrero de 2020, Día de Andalucía, la exdirigente magenta le ha bajado los aires farrucos a la actual ministra de Igualdad, la podemita Irene Montero.

La pareja de Pablo Iglesias, que días atrás montó el pollo en una entrevista en ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco) en el que, enfrentándose a la propia periodista, llegó a decir que cuando una mujer había sido fruto de una agresión sexual, en la comisaría se le preguntaba invariablemente si llevaba o no minifalda.

Rosa Díez, que ya había dejado una reflexión en Twitter sobre este particular, terminó de rematar a la titular de la cartera de Igualdad con esta acertada reflexión y con un ultimátum en respuesta al exabrupto de la política morada:

Esta gente del gobierno PSOE/podemita no tiene vergüenza. No solo no protegen a las menores que son violadas bajo su tutela sino que insultan a los policías que hacen su trabajo con el rigor y la profesionalidad que ellos no tendrán en la vida. Rectificación o dimisión, Ya! pic.twitter.com/bpmoy0TISu

— Rosa Díez (@rosadiezglez) February 23, 2020