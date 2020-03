Losantos acorrala a Marhuenda por su empeño en defender a Fererras y masacrar a Álvarez de Toledo

Momentazo en ‘Es la Mañana de Federico‘ (esRadio) este 4 de marzo de 2020 con un rifirrafe entre su director, Federico Jiménez Losantos, y el máximo responsable de La Razón, Francisco Marhuenda, a cuenta de Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz parlamentaria del PP, por sus palabras sobre laSexta.

Marhuenda comenzaba la tertulia asegurando estar muy cabreado por las afirmaciones de la diputada del Partido Popular sobre una cadena del su grupo mediático Atresmedia:

El político lo que tiene que hacer es ir a todos los sitios y defender planteamientos. Yo a veces me he quedado solo contra cinco. Ahora que tanto se habla de Cataluña y que Cayetana nos va dando lecciones, yo he llegado a estar en programa de allí seis contra mí.

Losantos saltaba:

Bueno, pero te recuerdo que el último acto de Cayetana en Barcelona fue recibir una agresión en la Universidad.

Pero Marhuenda no se apeaba del burro y hasta normalizaba ese clima de hostilidad en Cataluña:

Yo he llegado a ir a la Universidad Autónoma de Barcelona donde era profesor y estaba todo lleno de fotos mías con el mensaje de ‘mátale’ y ‘Marhuenda fascista’.

El de esRadio le decía lo obvio:

Por eso entonces tendría que solidarizarte con ella.

El director del rotativo de Planeta seguía amarrado a su argumento:

Me solidarizo con ella y con Inés (Arrimadas) en ese terreno.

Losantos no tragaba:

No, tú te has solidarizado con Ferreras y eso está muy mal.

Marhuenda, que teme más que un nublado, perder su silla de tertuliano en laSexta, negaba la mayor:

En esta ocasión no tiene razón y se lo diré tanto en público como en privado. A mí me parece muy bien, y nos estará escuchando Ferreras, que alguien critique a la Sexta, que critique La Razón o que critique esRadio porque esto es libertad y son medios privados. Lo que no puede decir es lo que dijo porque no es verdad.

Jiménez Losantos estallaba ante estas palabras:

¿Qué no es verdad? ¿Qué no es verdad que defiende el golpe de Estado? ¡Pero por los clavos de Cristo! Y no he dicho la empresa, de hecho, cuando ella hace esas declaraciones, que está en Onda Cero, que es radio del grupo, de tu grupo, ella dice que no incluye a Onda Cero, que se refiere a laSexta, ni siquiera a Antena 3, donde la llegaron a llamar ‘la marquesa ultra del PP’

El director de La Razón no se movía de su argumentario:

Pero es que la gente que trabaja allí se siente muy agredida por lo que ha dicho.

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ apuntaba:

No hay ninguna obligación de defender a la empresa por principio, por razones ideológicas, cuando la ideología de Ferreras es el golpe permanente.

Momentos después Marhuenda insistía en masacrar a Álvarez de Toledo:

Céntrate, Federico, ¿qué dice ella? Algo totalmente injusto, que la Sexta fomenta la erosión de los valores democráticos. Ese es el mismo error que cometió Rajoy y su equipo.

Losantos ya daba un puñetazo sobre la mesa: