La teoría de Frank Cuesta sobre el coronavirus: "El pangolín, el murciélago y la musaraña se utilizan para algo concreto..."

Comenzó en Wuhan, la extensa capital de la provincia Hubei (China), pero el coronavirus ya forma parte de la realidad de los españoles, entre quienes no podía faltar Frank Cuesta. El extenista profesional y herpetólogo al que no le falta criterio propio en ninguna coyuntura ha vuelto a manifestar su indiferencia hacia la ‘donación’ de jugosos titulares. Esta vez, lo ha hecho junto a Federico Jiménez Losantos en una entrevista para la cadena esRadio en la que el periodista le interrogó acerca del síndrome respiratorio que ha provocado la clausura de todos los colegios y universidades de la capital hasta el próximo 26 de marzo de 2020.

En dicho encuentro, el animalista certificó que el Covid-19 tiene su origen en Tailandia y que eso ocurrió «en agosto». Una teoría que muchos ya tildan de «conspiratoria», pero que Cuesta defiende a partir de una explicación basada en el pangolín, un animal perteneciente al género Manis en el que estaría, según el, el foco de la primera infección:

Al tiempo que recalcaba que estaba «hablando del mes de agosto” (cuando «algo ya pasaba», pese a que «China comunicó como tal la epidemia el día 31 de diciembre»), añadía que esos mamíferos son «los más castigados del mundo» y se emplean «para experimentar»:

Su conclusión sobre el contagio que reveló que «en Tailandia casi todo el mundo lo ha pasado en los meses de agosto, septiembre u octubre de 2019» es diáfana:

«El virus por sí no puede venir al humano, el coronavirus lo tienen las vacas y los perros, es un virus que está en los animales; el problema no es el pangolín, es que es que se lo han comido y no han dicho lo que estaba pasando«.