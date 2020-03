Iker Jiménez se queja amargamente de que le tomaran por loco al avisar de la peligrosidad del coronavirus: «Si digo lo que pienso, voy detenido»

Lleva semanas advirtiendo de la magnitud del programa y desde entonces ha recibido todo tipo de críticas. Iker Jiménez, director y presentador del programa de televisión ‘Cuarto Milenio’, generó una gran polémica cuando en el programa emitido en su canal de Youtube ‘Mileno Live’ expuso el peligro del coronavirus y le acusaron de exagerar y ser un conspiranoico. Este 15 de marzo de 2020 Iker Jiménez ha callado a todos los que le criticaron en ‘Tiempo de Juego’ (COPE):

«No soy médico ni científico pero lo que sí he hecho es invitar a epidemiólogos, virólogos de Harvard, hemos hablado con la directora de pandemias de Stanford…y espero no irme detenido si digo lo que pienso. He tenido palos y amenazas por ese estigma, porque me gusta el misterio. Los científicos que han venido al programa no han tenido ninguna consigna. La desgracia del coronavirus en España ha sido la consigna de calma, cuando los médicos y epidemiólogos sabían que no era así».

Iker Jiménez en el mes de enero llevó a su programa a grandes especialistas, que ya avisaron de la situación que podíamos vivir. El periodista advirtió «que no era malo que la gente pensara que podía haber una situación que por quince días podías tener comida en tu casa». Uno de los expertos que Jiménez llevó a su programa fue José Miguel Gaona, el primer médico que hizo la unidad de infecciosos para el tratamiento del SIDA en España, el médico alertó que este virus no se comportaba como una gripe. «Quería que el mensaje llegase al público, avisando que lo que venía era muy fuerte. Me gustaría haberme equivocado y haber quedado como el idiota del misterio pero los que hablaban era auténtica eminencias”, ha confesado el director de ‘Cuarto Milenio’.

Iker Jiménez critica la actitud de algunos compañeros de profesión

Lo que más ha criticado Iker Jiménez es la actitud que han tenido compañeros de profesión al restar importancia al virus, además de ‘estar riéndose’: «Veía a grandes de mi medio diciendo todo lo contrario y riéndose. Hay que avisar de cosas que se han retrasado y lo dicen los especialistas de fuera de España que no han tenido la recomendación de no alarmar. Hacer humor o reírse del coronavirus lo vamos a pagar. Ahora llevamos dos semanas de retraso. Luego veremos por qué el periodismo no se ha enfrentado y ha dicho ‘esto no es así’. Con el aceite de colza pasó más o menos lo mismo y el periodismo se enfrentó… ¿qué ha pasado? Los que hablaban eran científicos, por qué han querido creer que era una gripe».

«No quiero alarmar, he visto a médicos que decían que esto era un simple resfriado y que el virus no se mantiene en el aire, cuando había datos que el virus se mantiene entre siete y nueve días», confiesa el famoso presentador.

Para Jiménez el aislamiento «debe ser total» y ha mostrado su asombro ante los actos públicos que tuvieron lugar hace dos fines de semana: