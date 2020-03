El dramático testimonio de Siro López tras la hospitalización de su mujer: «Todo esto es muy jodido»

El periodista Siro López, colaborador y tertuliano de ‘El Partidazo de COPE‘, se derrumbó en el programa del 18 de marzo de 2020 cuando se hablaba del ingreso hospitalario de Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, por causa del coronavirus que se unió a la insuficiencia renal que ya sufría el exdirigente merengue.

El tertuliano del programa dirigido por Juanma Castaño está estos días teniendo que hacer de tripas corazón y sacar la casta profesional mientras en su ámbito privado tiene enferma y ya hospitalizada a su esposa.

López, que trató de mantener el tipo, se vino abajo por completo al recordar como, al igual que la familia del que fuera máximo rector del club del Santiago Bernabéu, él tampoco podía entrar a darle siquiera un mensaje de ánimo a su mujer, a Julia:

Juanma Castaño rápidamente trataba de animar a su compañero de fatigas radiofónicas, al igual que Manolo Lama y Paco González:

Mucho ánimo, Siro. No te preocupes porque esto va a salir para delante. Siro, ya lo verás. Es que no lo sabía. Conocía que seguía mal, Siro, pero no sabía que la habían ingresado.