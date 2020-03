Carlos Herrera trepana a Pablo Iglesias: «Su borrachera de demagogia causa vergüenza»

Carlos Herrera ha estado soberbio, demoledor, inconmensurable. Pónganle ustedes todos los adjetivos que deseen a sus editoriales de esta mañana del 20 de marzo de 2020 en ‘Herrera en COPE‘.

El periodista almeriense ha dado un puñetazo sobre la mesa después de presenciar el esperpéntico espectáculo ofrecido por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, queriendo tener su cuota de protagonismo en la crisis por el coronavirus:

Rueda de prensa de Pablo Iglesias, solo para darse importancia, solo para hacer propaganda, en una borrachera de demagogia de las quedan alipori. Vamos a ver, Pablo Iglesias es vicepresidente gracias a la falta de insomnio de Pedro Sánchez que, sorprendentemente, teniendo algunos elementos en su gobierno que son respetables, le protege y además le potencia. Si no, Pablo Iglesias no sería ni se daría esa fatua importancia que se da, si no fuera porque se la da primero Pedro Sánchez.

Carlos Herrera no duda de las intenciones que se ocultan en los movimientos efectuados por este político morado que es capaz de presentarse en las ruedas de prensa como miembro del Gobierno y a la par como líder de Unidas Podemos:

¿Qué país se permite el lujo de colocar en la cúspide del poder a un cuentista como este desleal? Lo único que quiere es acabar con el Estado tal y como lo conocemos. Que, además, es un ignorante y, por supuesto, un soberbio. Ayer, como les digo, lo que quiso es el protagonismo para decir nada. Y, luego, por supuesto, dar el mitin solo para regodearse en esa mala literatura de esta izquierda agreste y absolutamente inútil. Cuando acabe esta cuestión del COVID-19 habrá muchos recibos que pasar a este incompetente.

El director de ‘Herrera en COPE’ ya se pregunta por cuándo Iglesias saldrá del Ejecutivo:

Somos muy mayores para tener que soportar arengas pestilentes en forma de convocatoria de prensa aprovechando una enfermedad. Y, por cierto, ¿este sujeto no debería estar en cuarentena? No es como los demás. El quiere ser poder y oposición a la vez, lo cuál demuestra un infantilismo ideológico de un tipo que está ahí para trabajar en favor de la colectividad, organizando la respuesta del Estado a un desafío vírico como el presente, no para hacer propaganda obscena, tentativas rupturistas. ¿Cuánto tardaría en cesarle un presidente del Gobierno si el presidente del gobierno fuera un individuo políticamente decente?.

Incluso, en el editorial de las 8 de la mañana, Herrera le sacudió mucho más duro, llamándole demagogo y cuentista, que solo busca el protagonismo para regodearse y mostrar su cara más soberbia e ignorante: