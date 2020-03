José Gracia, enfermero del Hospital 12 de Octubre de Madrid: «Se está dejando morir gente»

Este 20 de marzo de 2020, en una entrevista realizada en el programa ‘Herrera en COPE’, José Gracia, enfermero del Hospital 12 de Octubre de Madrid, denunció la alarmante situación que bordea un precipicio ante la llegada acelerada de enfermos de COVID-19.

Denunció que urgencias se encuentra abarrotada, UCI saturada, tienen escasez de equipos, «no hay suficiente material», añadiendo que el existente lo tienen que esterilizar para volverlo a usar. «Podemos entrar en el turno a las tres de la tarde y hasta las cuatro no podemos hacer nada porque no hay equipo», ha dicho.

Ante la pregunta del presentador sobre el estado en que se encuentran, Gracia respondió que están más que desbordados, “lo siguiente, esto es una guerra”, “no hay palabras para describir lo que se esta viviendo aquí dentro”, enfatizó con preocupación.

Asimismo, ha denunciado también la falta de «recursos humanos» y, en lo que respecta al Hospital 12 de Octubre, ha dicho que «no se están utilizando adecuadamente los edificios». «Hay un edificio que es el Policlínico que no se está utilizando». Por esta razón, ha cuestionado la labor de la gerencia del centro, de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España.

Gracia ha hecho énfasis en que «Aunque hay recursos estructurales, no hay recursos materiales. Ahora no queremos culpables, queremos soluciones y medidas. Pero más adelante cuando pase la crisis, ya veremos».

«Se está dejando morir a la gente»

Ante la alarmante situación que enfrentan en el Hospital 12 de Octubre, Gracia ha calificado esta situación interna como “una autentica vergüenza”. Ha dicho que «se está dejando morir gente» en los hospitales» por no hacer las cosas bien». «No hay posibilidad de puestos de reanimación, de quirófanos, nada», ha zanjado Gracia. «¿Cómo se llaman las personas que dejan morir a la gente por no hacer las cosas bien?», ha señalado sin querer atribuirle responsable político directamente.

«Nosotros estamos trabajando desde dentro, lo estamos viviendo en primera línea de batalla. Me da igual Pedro Sánchez, Díaz Ayuso. Me da igual. Ayer vi como el único recurso que teníamos para salvar la vida de un paciente, que era una intervención quirúrgica, se desestimaba. He visto las salas de espera abarrotadas, más de cien pacientes positivos o sospechosos de coronavirus comiendo en los suelos del hospital».

En este sentido, ha dicho que la situación se puede extrapolar a otros centros médicos, como el de Getafe, donde «se tienen que poner bolsas de basura como batas para poder trabajar».

No hay material

La mayor denuncia que se ha hecho desde la mayoría de los hospitales españoles es la falta de material. Es que muchos no cuentan ni con el más básico. Falta de mascarillas, test de diagnóstico, equipos para los sanitarios la precariedad es tal, que el ministerio envió el miércoles a los hospitales un documento para el manejo de enfermos, que incluye la opción de que la relación entre sanitarios y pacientes se haga, incluso, sin mascarillas.

En algunos centros, como en Soria y Getafe, han empezado a usar bolsas de basura para protegerse.

Cientos de sanitarios repartidos por todos los centros hospitalarios, principalmente de Madrid, denuncian lo mismo: No hay material.

Bolsas de basura guantes de fregar la vajilla, archivadores y más, son los trucos que se ingenian los sanitarios para sentirse de alguna manera protegidos. Mientras que las mascarillas se cuelgan de la pared para ser reutilizadas.

Durante la comparecencia de este miércoles, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, se ha referido al desabastecimiento de equipos básicos de protección personal (epis), algo que en Madrid escasea desde el principio de la crisis y que profesionales y sindicatos denuncian de forma constante: “A día de hoy estamos consiguiendo mantener el abastecimiento. En los próximos días tendremos suficientes equipos de protección personal para no ir con esta tensión de resolver el problema cada dos días. Es un problema mundial por el exceso exagerado de demanda, tratamos de solventar este problema y en breve podríamos estar en esa línea, pero hay que ser prudente”.

Aunque, los sanitarios coinciden en que no es tiempo de buscar culpables, sino de alcanzar soluciones, ¿cuánto más hay que esperar?, España suma 832 fallecidos y 18.074 contagiados. Madrid ha sido la más afectada, a pesar de los reiterados SOS al Gobierno pidiendo material, sigue la larga espera.