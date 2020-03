El hijo de Carlos Herrera inaugura su programa en la radio: «Entiendo que piensen que estoy aquí por mis padres»

Ser hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero tiene muchos beneficios, pero conlleva un ingente compromiso, y eso Alberto Herrera lo sabe muy bien. A sus 28 años y tras trabajar («aunque no lo necesitaba») mano a mano con su padre en COPE, le ha surgido una oportunidad de oro que él mismo ha tildado de «un sueño cumplido»: dirigir su propia sección musical en Rock FM.

Alberto también «se dedica a otras cosas», más en particular al marketing, su «otra pasión» que compagina con la órbita comunicativa. Tras fundar su propia agencia, sabe que todo esfuerzo da sus frutos y admite que cuando «me surgió este proyecto, lo probé y me enganchó el micrófono, el estudio y la radio«. Un vínculo cuya responsabilidad implica, según asegura, «esforzarse mucho para dar la talla y que se me vea como un profesional».

En una entrevista concedida al diario El Mundo ha reconocido entender a quienes comentan que «estoy aquí por ser el hijo de quien soy»:

«Seguramente, si no tuviera estos padres, quizá no habría optado a tener un espacio en COPE o un programa en Rock FM. Estoy muy agradecido por esto, pero no por ello voy a dejar pasar esta oportunidad, porque sería desperdiciarla. Es algo que me gusta, en lo que me esfuerzo y que me hace feliz», sentencia.

A modo de «ejercicio sanísimo», ha revelado que «no lee ninguna crítica», puesto que «estar detrás de una pantalla te da la valentía de decir cosas que no dirías a la cara» y, aunque es consciente de que «la gente es libre de decir lo que quiera», simplemente es algo «en lo que no voy a fijarme»: