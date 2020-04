Carlos Herrera defiende la impactante portada de El Mundo: «Esa imagen no se puede hurtar, es parte de la pandemia»

Carlos Herrera, que al igual que la gran mayoría de españoles ha visto la portada de El Mundo de este 8 de abril de 2020, defiende sin reservas la publicación de la foto de un Palacio de Hielo plagado de ataúdes.

El director de ‘Herrera en COPE‘ tiene claro que la imagen era necesaria y viene precisamente a poner luz en lo que hasta ahora era nada más que oscuridad en torno a una tragedia, la del coronavirus, que España ha dejado ya la terrible cifra de 14.000 fallecidos, siempre según los datos oficiales que, dicho sea de paso, también han quedado más que cuestionados.

Carlos Herrera subraya una cuestión esencial, que justo este 8 de abril de 2020 se cumple un mes de la famosa manifestación feminista del 8-M que justo unas horas después provocó que se disparasen las alarmas por el aumento de casos de personas contagiadas y muertas por el Covid-19:

El comunicador de la radio episcopal tampoco ha eludido la discrepancia existente con el número real de personas fallecidas por el coronavirus. Las funerarias manejan unos datos que nada tienen que ver con los que cada mediodía vomitan los responsable del comité técnico del Ministerio de Sanidad:

Las comunidades autónomas ya calculan un número de fallecidos que duplica al oficial. La cuestión es que el Ministerio de Sanidad ordenó a las autonomías que no computaran a los muertos si no se les había hecho la prueba, incluso aunque tuvieran síntomas. Esta circunstancia se ha dado especialmente referida a ancianos muertos en residencias o en sus propios domicilios. Así empiezan a salir las cuentas de los fallecidos que oficialmente no llevan la etiqueta de muerto por coronavirus. Y es que los fallecidos en residencias suponen casi el 40% del total.