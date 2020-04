Tezanos las pasa canutas para justificar que el CIS plantee la mordaza a los medios y Alsina lo apuntilla cuando se cansa

«Opino que rezuma la encuesta aroma sanchista. Por los términos que elige y por los temas», decía Carlos Alsina en su editorial de este 16 de abril de 2020.

La última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) ha provocado un terremoto.

Ya no es solo la oposición política al Gobierno quienes han criticado el barómetro especial sobre el coronavirus. Una gran parte de expertos en demoscopia ha acabado vertiendo duras acusaciones contra su presidente, José Félix Tezanos.

El mismo Tezanos ha tenido que explicarse en la mañana de este 16 de abril de 2020 ante Carlos Alsina en Onda Cero. Una plaza difícil donde los toros embisten. A esa misma hora otro sociólogo de postín, Narciso Michavila, ponía tibio a Tezanos en Telecinco.

El presidente del CIS intentaba justificarse por la polémica que ha suscitado la pregunta número 6 que se refiere a los bulos sobre el coronavirus y si la gente cree que habría prohibirlos y primar, por tanto, y de esta manera, la información que sale de fuentes oficiales, donde se ha demostrado que Fernando Simón y otros han errado continuamente.

He pensado igual. Me compadezco de los alumnos de Tezanos. Vaya forma de monopolizar la conversación en @OndaCero_es y enrocarse en su ego y su dictadura de opinión. Al finalizar, @carlos__alsina se ha reído, quizás por extenuación o por no dar crédito al entrevistar a su némesis

— María Laffitte Ageo (@MARIA_LAFFITTE) April 16, 2020