Alsina ‘vapulea’ a Pedro Sánchez y al 'Gobierno del bulo': "Lo mezclan todo, bulos, estafas, noticias negativas...para restar crédito a las críticas"

Los intentos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para frenar las informaciones que perjudiquen al Gobierno de coalición en su pésimo manejo de la pandemia del coronavirus no dejan de generar reacciones.

Este miércoles 22 de abril de 2020 ha sido Carlos Alsina, quien en su acostumbrado monólogo analizó las palabras del general José Manuel Santiago (jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil), que abandonado por Marlaska tuvo que salir solo a intentar desmentir lo que él mismo había dicho el pasado domingo. «Creo que hizo bien» comentó el presentador del programa ‘Mas de Uno’ de Onda Cero.

Sin embargo, aclaró posteriormente que cree que hizo mal «en tardar un día en responder a las preguntas». Es el desconcierto que existe aún ante este Gobierno por aquellas palabras pronunciadas por el general, refiriéndose a la orden de perseguir supuestos bulos para «Por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno».

El olfato político y periodístico de Alsina apuntan hacia una estrategia que desde el Palacio de la Moncloa se sigue con intenciones politiqueras y propagandísticas al estilo de Joseph Goebbels, pero que nada tiene que ver con el estrés o el clima social.

“Creo que el Gobierno sigue mezclándolo todo, los bulos, las estafas, los asaltos informáticos, las noticias negativas que dijo ayer la ministra Celaa, el Gobierno, las instituciones, un batiburrillo interesado, que busca restar crédito a las críticas serias que está encajando por la gestión de los recursos que dispone para atender a una epidemia”, explicó el periodista madrileño.

En este sentido, recordó que ese “batiburrillo interesado” no ha permitido a los altos cargos del comité técnico poner un ejemplo concreto de esa “desinformación que genera desafección a las instituciones”, y le echó una mano al Ejecutivo recordando uno de esos bulos que repiten hasta el cansancio desde Unidas Podemos.

“No ha puesto los altos cargos de este comité técnico un solo ejemplo que permita entender de que hablan cuando aluden a la desinformación que genera desafecto a las instituciones, yo les brindo uno: cada vez que Podemos difunde que la Monarquía Parlamentaria en España no ha sido votada por nadie cabe llamarlo desinformación que genera desafecto, ¿va a actuar el Gobierno contra uno de los partidos del Gobierno por difundir noticias falsas que desestabilizan las instituciones?”, concluyó.

Carlos Herrera, la peroratas insufribles y el Alo presidente

El asunto ha ido en escalada pero no es nada nuevo, el pasado mes de marzo, Carlos Herrera recordaba gracias a Pedro Sánchez aquellos discursos cargados de propaganda de Hugo Chávez, populismo del más puro disfrazado de gestión de gobierno.

El comunicador estrella de COPE comentaba la caótica gestión de Sánchez frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En concreto, se centraba en la proyección pública que el presidente del Gobierno estaba haciendo de sí mismo a través de sus habituales comparecencias televisivas.

«Decididamente Pedro Sánchez ya es ‘Aló, presidente’, ha afirmado Herrera, en referencia al programa de televisión que Hugo Chávez presentaba en su día en la dictadura de Venezuela. El presentador de ‘Herrera en COPE’ ha criticado que Sánchez «se lleva una hora de prime-time para no anunciar ninguna medida. No dice nada nuevo. Comparece para que no le echemos la culpa por reaccionar mal y tarde» ante el surgimiento de la crisis del coronavirus.

«Es esa vieja tentación de los mítines», ha continuado Herrera, «peroratas insufribles sin nada que decir, autocomplacencia irritante del presidente de un Gobierno que ha centralizado las compras de material sanitario y que ha llegado tarde a todas. Aún no sabe garantizar cuándo esos equipos van a llegar a su destino».