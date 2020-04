Alsina y Herrera se reencuentran en Onda Cero tras la marcha de este a la COPE: «O nos dan el Ondas o nos echan a los dos»

Un lío maravilloso», confesaba Carlos Alsina, muñidor de este tributo a la radio que ha llevado a cabo este 24 de abril de 2021, después de cumplirse ya cuarenta días en cuarentena.

¿Por qué? Porque el presentador de ‘Más de Uno’ ha invitado a prácticamente toda su competencia. A voces históricas como Luis del Olmo, Julio César Iglesias o Iñaki Gabilondo ha sumando las actuales, las que en la actualidad compiten contra él y su cadena.

Y en estas, ha llegado Carlos Herrera, cuyo adiós a Onda Cero fue una marcha muy dolorosa para la cadena de Atresmedia y que con motivo de este homenaje al medio ha vuelto para saludar justamente a la persona que le sustituyó en la franja matinal de la cadena. Y como nexo, Del Olmo.

«O nos dan el Ondas o nos echan a los dos». «Lo que son las reuniones familiares«. «Hoy voy con la camiseta de la Cultural Leonesa». «Entonces Del Olmo se va a emocionar«, dijo Alsina en referencia a los orígenes de la antigua estrella de ‘Protagonistas‘. Todo eran frases que transmitían sana rivalidad e incluso amistad a pesar de pelear a cara de perro por la audiencia todas las mañanas.

«Tú sabes que Del Olmo me dio a mí la alternativa», confesó Carlos Herrera. «Yo era de radio de provincias y de turno infames, y estaba Luis un día medio muerto por un cólico sobre la mesa y me dijo quédate tú a hacer Protagonistas».

«¿Y no te dio el cólico a ti?», le pinchó Alsina. «Quizá no había otra persona en la radio«, respondió Herrera. «El gesto más generoso que tuvo conmigo – añadió Alsina- era cuando yo hacía el tramo de 6 a 8 de Protagonistas, y me dijo que en mi tramo pusiera el nombre del programa y añadiera mi nombre, que para eso lo presentaba.»

«A mí aquello me sirvió para que me escucharan en mi pueblo», recordó Herrera. «Pero ojo, Del Olmo en el año 83, eso sí que era poder, decía U y temblaba la radio, era un terremoto. Es lo que luego pasó con Iñaki (Gabilondo)». Alsina lo corroboró: «Sí, si Del Olmo decía que si García no podría ser más breve en las conexiones de la Vuelta ciclista, lo decía de verdad».

Y es que las eternas explicaciones de García en las retransmisiones siempre le provocaron problemas allá por donde pasó con sus propios compañeros que no entendían que les comiera espacio de su propia franja.

Luis del Olmo: «Yo he dejado la radio, pero la radio no me ha dejado a mí»

«Me está esperando Dios», avisaba Alsina.

Seguramente, la aparición del ex presentador de ‘Protagonistas‘, del que tanto han hablado Alsina y Herrera’, haya sido uno de los momentos más esperados por los oyentes menos jóvenes, que tuvieron al locutor berciano como gran referente de aquellas mañanas de radio.

Del Olmo lleva retirado oficialmente desde el año 2013, cuando se puso fin primero a la aventura de ‘Punto Radio’, última emisora donde realizó la marca creada por él y que siempre le acompañó, Protagonistas, y tras concluir un ciclo de entrevistas que aquel año llevó a cabo de manera semanal en la pública, Radio Nacional de España.

«Yo he dejado la radio, pero la radio no me ha dejado a mí. Me hubiera gustado estar ‘en el frente’ en esta crisis del coronavirus»

Carlos Alsina: «Es gracias a ti por lo que estos días la radio suena como nunca»

Alsina ha comenzado su ‘Tributo a la radio’ agradeciendo a todos los oyentes que le escuchan que sigan ahí:

Desde que todo esto empezó, lo que más nos ha importado a todos, creo, es servir para algo. Ser útiles. Y aquí, en ‘Más de uno’ hemos descubierto que por lo menos servimos para que los nietos hablen de sus abuelos, los hijos nos hablen de sus padres y los padres nos habléis de vuestros hijos. Y hemos sabido que a veces ni siquiera hace falta que hagamos nada para ser útiles. Basta que esté sonando la radio de fondo para que muchos de vosotros os trasladéis con el corazón a casa, al hogar familiar en el que era costumbre tener la radio puesta –prendida- en la cocina. Una voz, una sintonía, que te evoca el olor de las tostadas y el ruido que hacen las tazas. Basta que suene la radio para que viajes, emocionalmente, a tu infancia. Quiero regalarte la voz que te acompañaba en las mudanzas. La que fuiste haciendo tuya porque antes la escuchó tu madre. La que descubriste tú solo en una frecuencia nueva a la que llegaste no sabes cómo. Quiero regalarte la voz que sonaba en la cocina. En el coche. En las noches. En las madrugadas. Mientras comíais en casa. La mañana de los domingos. La tarde de los sábados. La que cantaba gol en las Gaunas. Intuyo que no te haces idea de cómo es la trastienda de los programas de radio estas semanas. Tú escuchas a los que hablamos, que a menudo fingimos que todo está siempre en orden, todo controlado, ¡no hay problema! Pero ay, si tú nos vieras. Si vieras los controles de sonido. Dieciocho conexiones ahí abiertas. Con las casas de media ciudad.

Otra conversación entre García y de la Morena, antaño enemigos y hoy reconciliados

No es ningún secreto que José María García y José Ramón de la Morena fueron irreconciliables enemigos en el pasado. Ambos han dejado de lado sus diferencias, gracias en parte a que ya García está retirado de las ondas y no compiten por el liderato y por la audiencia como les sucedía en el pasado.

Si para algo ha servido el programa de este 24 de abril es para comprobar que no todo tiempo pasado fue mejor (aunque quizás sí más divertido) y que los que ahora ‘reinan’ lo pueden hacer sin necesidad de recurrir a ese cainismo tan propio de la profesión y sus consiguientes enfrentamientos.

García, que ha asegurado en el transcurso de su intervención que para él, el número uno siempre fue Antonio Martín Ferrand, ha saludado al presentador de ‘El Transistor‘, que era el siguiente en intervenir:

-Qué tal vives Joserra? -Tirando, José María, lo intento

Luis Herrero: «Recuerdo la emoción de Antonio Herrero el día que murió Santiago Amón»

Especialmente emotiva ha sido la intervención de Luis Herrero, ahora en esRadio, recordando el día que murió el periodista y poeta Santiago Amón que, curiosamente, era padre de uno de los tertulianos habituales de Alsina, Rubén Amón.

El presentador de ‘En casa de herrero‘ y ‘Cowboys de Medianoche‘ se acuerda del día que el fallecido Antonio Herrero tuvo que informar de la aparición de los restos del helicóptero en el que viajaba Amón.

«Estábamos preocupados porque el helicóptero donde viajaba había desaparecido hacía dos días. Antonio Herrero estaba capitaneando la búsqueda y justo en el momento en que encontraron los restos del helicóptero, hizo la crónica en directo y no pudo contener la emoción. Imagina esa situación en el estudio y que tienes que conducir ese momento en que la emoción se desborda»

Julia Otero: «Luis del Olmo me pidió que presentara diciendo «Buenos días España», pero no lo hice, no me salía»

Durante la mañana de este último día de la semana han pasado voces ajenas de la emisora y propias. Una de ellas ha sido la de Julia Otero, que ha recordado cómo fueron sus inicios en la radio y la primera vez que hizo un programa junto a Luis del Olmo.

«Guardo en la memoria aquel día que empecé con él en Protagonistas ocupando la segunda franja horaria, yo me había escrito un pequeño editorial, pero no tenía claro si empezar con buenos días, con hola o cómo romper el hielo. Luis me dijo ‘oye niña ¿cómo vas a empezar? y él me dijo que ni se me ocurriera empezar con otra cosa que no fuera «Buenos días España soy fulanita. Al final creo que no lo dijé y se enfadó por no comenzar así».

En resumen, una mañana que ha reunido en algún momento a otras voces míticas (y sus recuerdos y anécdotas) como Pepe Domingo Castaño, felizmente recuperado tras ser afectado por coronavirus, Paco González, Javier Ares, Juan Ramón Lucas, Luis Herrero, Javier Sardá, Andrés Aberasturi, María Teresa Campos, Gemma Nierga, Juan Carlos Ortega, Pepa Fernández…