A Julia Otero se le escapa en pleno directo el ‘asco’ que le tiene a España y las redes estallan

La gallega presentadora reconvertida al independentismo catalán; Julia Otero, le arruinaba el pasado viernes un programa muy especial, bautizado como ‘Tributo a la Radio’, diseñado por Carlos Alsina en ‘Más de Uno’, de Onda Cero, y que se convirtió en un homenaje a la historia radiofónica española.

Ocurría este pasado viernes 24 de abril, muchas estrellas de la radio, todas las que ahora están en activo y un buen número de ellas ya retiradas pero que marcaron una época en las ondas hertzianas, desfilaban por el programa de Alsina.

Estrellas de la radio de todas las emisoras pero también de la cadena de Atresmedia. Este era el caso de Otero que volvía a sacar su patita independentista en un escenario en el que no venía a cuento, cuando hablaba de uno de los comunicadores más grandes que pasaron por Onda Cero, Luis del Olmo.

La indepe Julia es la monda recordaba con Alsina el momento en el que Luis del Olmo le pidió que comenzara el programa diciendo “buenos días España”, pero Julia Otero no lo hizo porque “no me salía”. Así, de esta manera, deslizaba en directo que le chirría todo lo que huela a España, situación que contrasta con sus amistades y afinidad con el mundo independentista y golpista catalán.

«Luis del Olmo me pidió que empezara mi programa diciendo ‘buenos días España’, pero no lo hice porque no me salía».

La metedura de pata de Otero pasaba casi desapercibida para los oyentes en esos momentos pero, tal y como ha comprobado Periodista Digital, su boutade en pleno directo no le ha salido gratis en las redes sociales. Numerosos usuarios le han propinado ‘zascas’, cuando no palabras más gruesas que han sido eliminadas tanto en Facebook como en Twitter.

Pero hemos cazado algunas… “ya sabemos tu debilidad por el independentismo, no te justifiques bonita”. También una hábil pregunta: ¿Dónde naciste querida, en Jamaica?????.

No es ya es ningún secreto que Atresmedia está siento una perfecta tribuna de propaganda separatista y golpista catalana desde sus programas nacionales como ‘Espejo Público’ de Susanna Griso en Antena 3 o el mencionado ‘Julia en la Onda’, de Julia Otero en Onda Cero.

🔊 @julia_otero : «Luis del Olmo me pidió que presentara diciendo «Buenos días España», pero no lo hice, no me salía»#TributoALaRadio

https://t.co/PnAdtZs2Ya — Más De Uno (@MasDeUno) April 24, 2020

En las redes sociales se han disparado también los comentarios y especulaciones sobre este ‘asco’ de Julia Otero a España. Cuentan que puede padecer la misma fobia que su amigo el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. El de Podemos reconocía en un seminario sobre medios de comunicación en la Universidad de A Coruña que no puede ni mencionar la palabra: «Pero yo no puedo decir España, no puedo utilizar la bandera roja y gualda».

Pero a ella se lo permiten porque tienen en el proceloso mundillo de la manipulación, la censura y el mangoneo, una larga tradición los ansiosos y millonarios directivos de esta cada día más triste cadena. Son los encorbatados y perfumados ejecutivos que dirigen Atresmedia: los forrados Silvio González, Mauricio Casals, Javier Bardaji, José Creuheras… a ellos no les preocupa que su segunda cadena de televisión manipule la información en pro de favorecer a la izquierda o al independentismo catalán.