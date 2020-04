Carles Francino, entre lágrimas, apenas acierta a despedirse de Michael Robinson: «Le echaré de menos»

La noticia del fallecimiento de Michael Robinson ha cogido a sus compañeros de la Cadena SER haciendo el programa matinal del ‘Hoy por hoy’. Àngels Barceló, emocionada, era la encargada de contar el desenlace que ya algunos barruntaban pero nadie quería. «Tengo que contar algo que es de aquellas cosas que no me apetece contar y es que ha muerto Robinson, nuestro compañero. Robinson era un compañero excepcional e historia del fútbol y de Canal+ y de la SER. Era alguien imposible de no querer. Siempre estaba dispuesto para todos»

A continuación daba paso a su compañero Carles Francino, compañero de ‘La Ventana‘, al que contó en directo un día del mes de diciembre de 2018 que le habían diagnosticado un cáncer de piel con metástasis para el que parecía que no había cura. «Puede que el cáncer me mate, pero no lo hará todos los días», comentó en 2019, dibujando una actitud positiva ante su enfermedad.

Francino apenas podía balbucir una palabra. «Si quieres lo dejamos para luego, Carles«, le ofrecía Barceló. Finalmente el periodista catalán se arrancaba a lanzar su despedida pero en un momento determinado, las lágrimas le arrollaron: «Le voy a echar mucho de menos», se le oía decir.

Michael Robinson ha fallecido a los 61 años de edad

El exfutbolista y comunicador, que inventó una nueva forma de contar y analizar el fútbol con su icónico programa El día después (Canal+) ha muerto en su casa de Marbella a los 61 años.

Desde que en otoño de 2018 le diagnosticaron un mieloma, Robinson quiso aplicarse una terapia propia cara al combate: sentido del humor a saco. Sistemático y en generosas dosis. Así espantó sin tregua durante año y medio, los malos augurios. “Siento ser portador de malas noticias, No me han dado esperanzas”, dijo pocos días antes de morir a los 61 años.

La noticia fue confirmada por la propia cuenta de Twitter de Michael Robinson. «Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias», fue el mensaje difundido.