La SER invita a Gemma Nierga y ella ‘humilla’ en directo a la radio de PRISA: «Escucharos agradable no es»

La periodista y locutora Gemma Nierga fue despedida, por sorpresa y provocando todo un terremoto mediático, hace tres años de la Cadena SER, su ‘casa’ de trabajo desde hacía entonces más de 30 años.

Fue la noticia del año ese 2017 y provocando una revolución no solo en su programa, Hoy por Hoy, sino también en todo el panorama radiofónico español.

Nierga en esos momentos copresentaba, junto a Pepa Bueno, las mañanas de la emisora de Prisa pero antes en la SER había presentado con mucho éxito programas que como Hablar por hablar, que ha pasado a la historia de las madrugadas de las ondas españolas, o la Ventana.

Y Javier del Pino, el director del espacio de fin de semana de la SER, A vivir que son dos días, se atrevía a invitar este sábado 25 de abril a su antigua compañera a la emisora del grupo Prisa para hablar precisamente de su dilatado pasado en la radio y, por qué no, intentar hablar del futuro de la periodista catalana.

Nierga arrancaba con muy buenas palabras para la que ha sido su casa durante 30 años: “Ser de la SER es tener una vinculación especial, somos una familia. Aunque no es sólo eso. Son los años. Entré siendo una niña y pasé casi toda mi vida profesional aquí”.

Y, claro, con estas palabras Del Pino se vino arriba y le hizo la pregunta del millón a su excompañera “¿volverías a trabajar en la Cadena SER?… momento en el que recibía el primer corte de Gemma Nierga: “No es tanto si volvería a la SER, sino para qué. No sé si ahora sería útil aquí. Es algo privado como para hablarlo así en antena”.

Un sopapo en pleno directo del que todavía no se había recuperado Javier del Pino cuando llegaba el segundo ‘tortazo’ de Nierga en forma de cruel confesión: “Voy escuchando la SER de vez en cuando pero no es mi emisora de cabecera. La escucho poco. Es volver a una casa de la que ya no formas parte. Agradable no es. Ahora mi mundo mediático va por otro lado”.

Gemma Nierga forma actualmente parte del equipo de El matí a Ràdio 4, que es el espacio matinal alternativo en Cataluña de Radio Nacional de España (RNE).