Alsina coge por la solapa a Teresa Ribera por presumir con tanta frivolidad de que España «está en la gama alta de éxito»

Carlos Alsina ha criticado con fuerza a Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica, por las últimas declaraciones que viene ofreciendo en relación a la gestión de la crisis del coronavirus.

Las más llamativas llegaron desde el diario El País este domingo 3 de mayo de 2020.

La ministra socialista se puso medallas y restó importancia a una tragedia que ha causado miles de muertos y que quizás, podría haberse evitado en parte si el Gobierno del que ella forma parte hubiera actuado antes y de manera más contundente.

Creo que hemos estado en el mismo tipo de errores y de margen que el resto de los países del mundo. Incluso en algunos países del mundo han tenido a sus líderes recomendando beber lejía. Creo que hemos estado en la gama alta de éxito y en la gama baja de errores, que seguro que ha habido.

Sobre la situación de Portugal, nuestro país vecino, que con los datos en la mano ha sabido gestionar la delicada situación mucho mejor, Ribera es más sanchista que Sánchez y señala lo siguiente:

Portugal paró antes. Venía del este y ellos están un poco más al oeste y entonces pudieron parar un poco antes. Allí ha habido un comportamiento por parte del conjunto de la sociedad y por parte de las fuerzas políticas mucho más compacto, de ayudarse.

Alsina no le pasa ni una a la ministra del PSOE

En su monólogo de este 4 de mayo de 2020 en Onda Cero, el locutor decía lo siguiente desde ‘Más de Uno’:

Leí ayer la entrevista en El País a la vicepresidenta del gobierno, señora Ribera. El viernes dije que no estuvo fina con lo del ‘plan lentejas’: el que quiera abrir con la clientela limitada al 30 % que abra y el que no sienta cómodo que no lo haga. Ayer le leí que su gobierno ha cometido el mismo tipo de errores que los gobiernos de los demás países, pero que ha estado en la gama alta de éxito y en la gama baja de errores. De los rankings hemos pasado a las gamas. La palabra éxito debería estar proscrita, creo. Hablar de éxito con los números de contagiados y fallecidos que tenemos me resulta, como poco, desconsiderado. Incluso si uno, o una, tiene en tan alto concepto la gestión de su gobierno debería elegir mejor las palabras que utiliza. Añade, como prueba de la gama alta, que en algunos países los gobernantes han recomendado beber lejía. Siempre aparece Trump como comodín con quien compararse para salir ganando. Qué éxito. Le pregunta el periodista por qué Portugal presenta datos tan buenos (quiere decir tan mucho mejores que los nuestros) y dice que el virus venía del este y Portugal está un poco más al oeste que nosotros. Galicia se lo perdone. Como si el virus lo hubiera traído el viento y no las personas portadoras.

«El que no se sienta cómodo, que no abra»

Desgraciadamente, no es el primer desbarre de Ribera en los últimos días.

La vicepresidenta cuarta se puso muy macarra con aquellos hosteleros que entendían que no les iba a compensar abrir sus negocios con el 50% de la capacidad limitado: «el que no se sienta cómodo, pues que no abra», llegó a afirmar, en una clara muestra de falta de empatía con aquellos a los que la crisis ha dejado en la ruina».

La representante socialista recalcó que «no se impone nada a nadie», haciendo referencia al plan de transición a la nueva normalidad tras el estado de alarma. Un proyecto que ha generado una gran polémica tanto por su improvisación como por tener ‘lagunas’.