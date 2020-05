Pablo Casado tirará por tierra el pésimo ‘sudoku’ de Sánchez: no apoyará más el estado de alarma

A Pedro Sánchez se le complica la jugada de prorrogar el estado de alarma quince días más.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este 4 de mayo de 2020 que su partido no puede «apoyar la prórroga del estado de alarma» por coronavirus que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, solicitará en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha afirmado el líder popular en una entrevista en ‘Más de uno’ (Onda Cero) con Carlos Alsina. “Una vez que el presidente dice que nos podemos tomar un vermú, no tiene sentido el Estado de Alarma, que es lesivo para los derechos de los ciudadanos”, ha afirmado Casado.

“El Estado de Alarma ha sido necesario mientras había necesidad de no colapsar la UCI”, ha insistido. En cambio, no ha anunciado la postura del partido ante una nueva prórroga.

Según Casado, el Estado de Alarma prorrogado esta semana «no tiene ningún sentido». «Si el presidente tiene a bien llamarme, veremos a ver qué propone”, ha aclarado.

“El presidente hizo el sábado un chantaje a cuatro millones de ciudadanos. Nos tiene que explicar los ERTE o las limitaciones al trabajo. El Gobierno no puede decir que la prestación a la gente que no puede trabajar y la liquidez que no trabaja está vinculada al Estado de Alarma”.