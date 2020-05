Baltasar Garzón hace las delicias de Julia Otero cargando duramente contra Consuelo Madrigal y acusarla de servir a la oposición

El ex juez Baltasar Garzón, vinculado claramente a los postulados de la izquierda, ha hecho las delicias de Julia Otero con sus arremetidas contra la fiscal Consuelo Madrigal, por su tribuna de opinión en el diario El Mundo de este 4 de mayo de 2020.

En este texto, Madrigal retrataba a Pedro Sánchez por sus excesos antidemocráticos. «Constituye un ejercicio antidemocrático la imposición encubierta de un estado de excepción», publicaba en el diario de Unidad Editorial.

Madrigal, que fue fiscal general del Estado y en la actualidad es fiscal de Sala del Tribunal Supremo publicó su texto bajo el título ‘La sociedad cautiva’ y denuncia «el ejercicio antidemocrático de poder la imposición encubierta» «de un verdadero estado de excepción en el que se restringen severamente los derechos, bajo cobertura de la prórroga del estado de alarma que garantiza al Gobierno el mando único en la fase aguda de la excepcionalidad y en la vuelta a la ya imposible normalidad».

Garzón cree que una fiscal «en ejercicio» no puede caer en el error de atacar desde un poder del Estado a otro y desliza que esta tribuna sigue los postulados de determinados partidos políticos, es decir, los de la oposición, en concreto PP y VOX.

Otero le trajo a colación el artículo de Madrigal durante su conversación en ‘Julia en la Onda’ de Onda Cero y Garzón ya tuvo pista libre para arremeter contra la fiscal.

Julia Otero: Consuelo Madrigal dice en El Mundo que hay una imposición encubierta del estado de excepción en el que se restringen los derechos por la prórroga del estado de alarma

Baltasar Garzón: Yo soy muy respetuoso de la libertad de expresión pero también tengo que conjugarla con quién la hace y quién la firma.

Consuelo Madrigal fue fiscal del Estado, pero ahora firma en el pie como fiscal de sala y miembro de la Comisión de la Jurisprudencia, o sea está en ejercicio y cuando se vierten críticas hacia otro poder del Estado se tienen que tener las pruebas para hacerlo y a partir de ahí no puedes prescindir de tu posición, yo como juez no emití un juicio de esta categoría. No comparto esta opinión porque no ha habido ningún incumplimiento. No sé a que se refiere porque los estados de alarma y excepción están reconocidos en la Constitución. Es verdad que la prórroga continuada del estado de alarma limita derechos y debe ser pedagógicamente explicada. Por eso a los ciudadanos cuando nos limitan derechos nos lo deben explicar. Nos tienen que generar una dinámica de interpretación como la que se deduce en este artículo que va en línea de determinadas formaciones políticas me parece que debería ser más prudente. Si no tienes pruebas, no puedes acusar de encubrimiento. En estos tiempos hay que tener más prudencia.

Julia Otero: Por cierto que la oposición dice que una vez empezó la desescalada el estado de alarma es innecesario y de hecho el gobierno puede perder este miércoles la votación.

Baltasar Garzón: Evidentemente si el estado de alarma no se prorroga todo el desescalamiento para la denominada ‘nueva normalidad’ sería muy difícil de sustentar. No tiene por qué ser con los criterios establecidos verticalmente. Ante la hipotesis de que no se prorrogara me parece aventurado que se transmita la idea, como hizo el sábado el presidente del gobierno, de que lo que hay detrás es el abismo. Yo creo que no, que hay normativas que se podrían poner en marcha. Lo que ocurre es que por lo que yo veo estos van a degüello y los ciudadanos estamos en medio y eso genera temor. Debería ser una acción conjunta coordinada entre iguales y no una acusación mutua.