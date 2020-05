Carlos Herrera deja ojipláticos a sus oyentes al ‘confesar’ que Junqueras y Zapatero son sus favoritos para ir a comer e irse de copas

La COPE ha organizado una serie de ‘cafés virtuales’ con sus comunicadores para que los oyentes puedan preguntarles a los locutores de la cadena todas sus inquietudes.

Este viernes 8 de mayo de 2020, Carlos Herrera y María José Navarro han estado con ellos. El presentador de ‘Herrera en COPE‘ ha desvelado que con los presidentes de Gobierno «se come fatal» cuando te invitan a La Moncloa y ha dejado ojipláticos a propios y extraños al asegurar que se iría a comer con Oriol Junqueras «que tiene pinta de comer bien» y que de copas se iría con el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

«Los presidentes de Gobierno dan de comer todos muy mal, los del PP y los del PSOE.»

«He comido con todos, todos atesoran mi interés. Es más interesante comer con los que sostienes diferencias. Eso abre espíritus y entendimientos. Yo me iría a comer a comer con Oriol Junqueras, que creo que come bastante bien. Con ese me falta, no he ido nunca.»

«Yo mantengo una relación muy buena con el ex presidente Zapatero. Fui muy crítico con él. Mucho. Le llamaba simplemente Rodríguez, y eso no le gustaba. Hasta que un día nos encontramos, me invitó a comer en La Moncloa. De todos los presidentes es el que hizo más esfuerzo en darme un poco de gusto pero es que en Moncloa se come fatal. Su capacidad de encaje es muy grande. ¿Con quién me iría de copas? Con él, sin ninguna duda.»