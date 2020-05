Alsina desenmascara al ministro Illa: «Está tardando en aclarar que el comité evaluador de criterios no existe»

Carlos Alsina desenmascaró al ministro Salvador Illa.

El presentador de Onda Cero desveló qué se ‘esconde’ detrás del secretismo sobre quiénes conforman el Comité Evaluador de las fases.

“El ministro Salvador Illa está tardando en aclarar de una vez que el presunto comité evaluador de criterios no existe”, apuntó en su programa ‘Más de uno’, de este lunes 11 de mayo de 2020.

Para el periodista, el problema radica en que, según indica, “no se ha constituido ningún grupo de expertos específico”.

Al contrario, se trata de un pequeño grupo que sólo estaría conformado por “la dirección general de Salud Pública y el Centro de Alertas Sanitarias, es decir, Pilar Aparicio y Fernando Simón apoyándose en los funcionarios del departamento de Simón”.

“O sea, que el comité son Simón y el ministro Illa. Y el lío éste sobre la identidad de los evaluadores secretos es fruto de intentar darle apariencia de gran cobertura técnica al trabajo de los mismos de siempre”, remató Alsina.

Todo el paripé del Gobierno y su secretismo con el Comité radica, según el periodista, en el “afán del Gobierno por exagerar el perfil científico de sus afirmaciones”.

“Quizá recuerdas lo del 28 de abril, en la rueda de prensa para explicar el plan por fases. Cuando el presidente volvió a mencionar como aval a su gestión el ránking de la OCDE que esta institución había rectificado por engañoso y se sacó de la manga un segundo informe que él atribuyó a la universidad estadunidense Johns Hopkins”, precisó el presentador de ‘Más de uno’.

En este sentido, recordó que el informe no aparecía por ningún sitio y que el departamento de comunicación de la Moncloa no era capaz de explicar de dónde salía la afirmación del presidente.

“Este sábado la CNN le sacó el asunto del informe fantasma en la rueda de prensa. Y el presidente no respondió”, apuntó.

“Los datos están ahí sólo significa que esos son los datos que su gobierno facilita. Por supuesto, no supone que exista el informe en cuestión y no aclara por qué atribuyó a una universidad reputada un trabajo que no ha hecho”, explicó Alsinas.

Finalmente, el presentador hundió los dedos en la herida: “Cuando uno mete la pata por negligencia de su equipo de documentalistas o por reincidencia en su afán por citar ránkings que le favorezcan lo honrado y lo transparente es admitirlo y rectificar la afirmación falsa. El riesgo de no hacerlo es que la CNN te saque los colores”.

Aplanar a Fernando Simón

Alsina, apoyado en un minucioso trabajo de documentación, rescató el pasado 8 de mayo de manera exhausta lo que se decía durante los 80 días previos a la declaración en España del estado de alarma.

Quedan retratados para siempre Fernando Simón (no por su trabajo, que nadie pone en duda, sino por sus declaraciones), los convocantes, frívolos y fanatizados, del 8M, todo el Gobierno, como Nadia Calviño, que minimizaba las consecuencias económicas, o Pedro Sánchez, que aseguraba estar preparado. Pero no solo ellos, también la oposición. Por ejemplo VOX, por celebrar un mitin político en Vistalegre aquel domingo 8 de marzo. O La Liga, por celebrar partidos multitudinarios durante aquella funesta jornada.

‘Cuando fuimos ciegos’ pretende repasar cómo cambió la realidad drásticamente en menos de dos meses. Si Saramago se permitió el lujo de obviar todos los nombres de los múltiples personajes que aparecen en la obra, la desgracia y la magnitud ha llevado a todos los fallecidos a ser poco más que un número. Al igual que en el ensayo, ya no hay nombres.

Afortunadamente quedarán las páginas de Saramago y los audios de Alsina para que una vez pase todo esto, acudir a ellos para no olvidar que una vez la ficción previamente imaginada se acabó convirtiendo en realidad. Porque todos fuimos en algún momento ciegos, y lo que es peor, irresponsables.