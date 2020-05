Carlos Herrera: «Pedro Sánchez tendrá un mes para prevaricar a gusto con un estado de alarma hasta el 24 de junio»

Carlos Herrera se malicia lo que esconde Pedro Sánchez con su táctica de pedir directamente ya una prórroga de un mes del estado de alarma en cuanto caduque la actual, que lo hará el 24 de mayo de 2020.

Para el director de ‘Herrera en COPE‘ la intención del presidente del Gobierno es evitar en la medida de lo posible el control del Congreso de los Diputados y poder ejecutar medidas a su antojo, incluso tratar de sacar adelante en esa situación excepcional los Presupuestos Generales del Estado.

En su editorial de las seis de la mañana de este 13 de mayo de 2020, Herrera detallaba punto por punto la hoja de ruta que Pedro Sánchez ha confeccionado para saltarse la supervisión del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo:

Resaltaba Herrera una cuestión obvia, la de si la formación de Inés Arrimadas tiene fe ciega en el ‘okupa’ de La Moncloa:

Aquí lo que hay que preguntar, y se lo preguntaremos luego a Inés Arrimadas, si está dispuesta a darle un mes de estado de alarma a Pedro Sánchez. ¿Se fía de que después de conseguir sacar adelante los Presupuestos no vuelva Sánchez a las andadas y no vuelva a la mesa de negociación sobre la situación de Cataluña, el diálogo y todas esas tontunas? Oiga, los socios de Pedro Sánchez siguen siendo los mismos, pero tiene un mes entero, si se le concede, para manejar a su antojo todo, decretar lo que le plazca, por supuesto ocultar sistemáticamente la verdad y, de paso, prevaricar a gusto. Un mes entero, como si no hubiera polémica por el abuso que se está haciendo de esa figura. Pedro Sánchez ya ve la manera de no tener que ir cada quince días al Congreso, cuatro semanas seguidas, hasta el 24 de junio.