Carlos Herrera a los comerciantes: «Vendan ustedes al precio que quieran, no al que diga esta cuadrilla de inútiles del Gobierno»

El Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez está dejando muy claro cuáles son sus verdaderas intenciones en el poder.

Al presidente del Gobierno y a su socio podemita, Pablo Iglesias, les produce una auténtica alergia la libertad y aprovechando el estado de alarma tratan de socavar toda iniciativa que no sea pública.

La última atrocidad perpetrada desde Moncloa, además con un vodevil entre Sanidad y Comercio, es la de prohibir taxativamente para la temporada de verano las rebajas físicas en las tiendas.

Todo ello perfectamente parapetado en la actual situación que vive España, justificando tamaña decisión en que ese reclamo de productos a precio de saldo provocaría aglomeraciones y, por tanto, induciría a un nuevo rebrote en la tasa de contagiados por el coronavirus.

Pero la realidad es bien distinta, tal y como este 14 de mayo de 2020 ha denunciado Carlos Herrera en su editorial de ‘Herrera en COPE‘. Denuncia que esta decisión se produce justo en el momento en que los comerciantes esperaban como agua de mayo ya no incrementar sus ventas, sino simplemente poder empezar a recuperarse del palo económico de estos más de dos meses sin poder vender un alfiler:

Todo esto es un desconcierto. El Ministerio de Comercio salió diciendo que no, que cómo se van a prohibir las rebajas, sino que se tienen que evitar las aglomeraciones. Sin embargo, cuando los comerciantes estaban aliviados, sobre todo aquellos que son un comercio de barrio y que no tienen una página web, llega otro bandazo: Sanidad desmiente a Comercio y dice que no habrá rebajas en las tiendas físicas.