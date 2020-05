Zurriagazo de Alsina a las explicaciones 'científicas' de Carmen Calvo: "El virus... ya no es por los recortes del PP"

El diputado del PSOE, Rafael Simancas, conocido por su gran sectarismo, culpó hace unos días a los Gobiernos madrileños del PP del alto índice de mortalidad del coronavirus en la región, y por tanto, de España, una declaración que soltó en ‘Al rojo vivo’ (laSexta) ante un complaciente Antonio García Ferreras. «¿Por qué España está en cifras tan altas de contagiados y fallecidos por la Covid? Porque en España está la Comunidad de Madrid, que es la tercera región del mundo en letalidad. Y algo tendrá que ver la gestión que ha hecho el PP de la sanidad pública y de las residencias de mayores», aseguraba el socialista.

Las palabras del parlamentario han generado críticas no solo por parte del Partido Popular, de hecho, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida calificaba estas acusaciones de «bajeza moral», también por parte de todo aquel con dos dedos de frente que se ha llevado las manos a la cabeza ante esta terrible acusación.

Este 19 de mayo de 2020, Carlos Alsina (Onda Cero) volvía a comentar el tema: «Hace una semana, Rafael Simancas atribuyó los malos índices de España sobre el coronavirus a que Madrid está en España. Y luego atribuyó los malos índices de Madrid, a que en Madrid gobierna el PP, que lo recorta todo. Carmen Calvo ofreció ayer una versión distinta«.

Lo cierto es que la vicepresidenta, Carmen Calvo, sorprendió a todos con una teoría ‘científica’ que desmontaba por completo a su compañero de partido, Rafael Simancas.

«Yo no me había dado cuenta, la verdad que a veces tiene uno los mapas en la cabeza y los tiene mal. Nueva York, Madrid y Pekín están casi en línea recta, en horizontal, tres de las grandes ciudades en las que se ha dado el problemón del demonio. El otro día leyendo parece ser que tiene que ver con determinadas temperaturas que no son ni muy frías ni muy cálidas.

Ojo a la experta científica Carmen Calvo, que desmonta las teorías de la vicepresidenta Ribera y del vocero Simancas. Como aclara Alsina: «Ahora ya no es estar más al este o al oeste, sino más arriba o más abajo, con Madrid ahí en el medio. Ya no es por los recortes del PP» pic.twitter.com/YybyjyBDkG — Toni Cantó 🖤🇪🇸 (@Tonicanto1) May 19, 2020

Fue entonces cuando Alsina iluminó a los oyentes con esta conclusión: «‘Problemón del demonio’ no es una calificación epidemiológica, pero se entiende. Lo otro, que estas cuatro ciudades, al estar casi en línea recta, tengan las mismas temperaturas y eso explique que sean de las más afectadas, ignoro si tiene alguna base. Pero en boca de la vicepresidenta no solo tumba la doctrina Simancas sino que deja en mal lugar a la otra vicepresidenta, la cuarta, porque Portugal no parece que esté ni más arriba ni más abajo. Está más al oeste, según Ribera. Entonces ya no es por los recortes del PP«.