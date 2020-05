Monedero se lleva la del pulpo con la carta que le dedica un joven hemofílico en el programa de Herrera

Responde al nombre de Antonio, tiene 27 años, sufre una permanente hemofilia y es un fiel seguidor de Carlos Herrera.

Por eso, cuando escuchó las desafortunadas palabras del cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, sobre que las manifestaciones en la calle de Núñez de Balboa, en Madrid, están protagonizadas por «presuntos hemofílicos del Barrio de Salamanca de Madrid. De esos que siempre se han sabido viviendo en los pisos superiores del Titanic«, este joven escribió esta misiva a COPE.

Antonio deja bien a las claras a Monedero de qué van todas estas protestas:

Esto no va de hemofílicos, ni de Titanics ni de pijos de bandera. Tienes que darte cuenta de que esto no va de comunistas, fascistas, franquistas, izquierdas y derechas. Tienes que darte cuenta de que lo que necesita este país son líderes buenos, con estudios, recorrido en empresa privada y capacidad de gestión. Políticos que no nos envenenen y manipulen con sus palabras sino personas de acción, que se echen este país a sus espaldas y nos den verdaderas soluciones sociales y económicas. Patriotas. Si queremos que este país salga adelante necesitamos que en la política esté la gente más competente y no un puñado de lo más bajo de la sociedad. Y eso eres tú Monedero, tu partido y tu gobierno. El resto tampoco se queda corto.