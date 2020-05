Losantos a Sánchez tras pactar con Bildu: «Este tío es un loco, un psicópata cuyo ego no cabe en la Península Ibérica»

Federico Jiménez Losantos no está para paños calientes con el Gobierno socialcomunista y mucho menos desde que se destapase el chapucero e indigno pacto secreto entre Pedro Sánchez y los bilduetarras para derogar íntegramente la reforma laboral a cambio de la quinta prórroga del estado de alarma.

El periodista de Orihuela del Tremedal (Teruel) ha arrancado este 22 de mayo de 2020 con toda la energía en su editorial de las seis de la mañana en ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) y ha dejado al presidente del Ejecutivo español hecho unos zorros.

Dos días después del comienzo del acelerado camino hacia la dictadura, camino que encabeza el presidente del Gobierno, cum fraude, escoltado por los etarras y por los comunistas, que son el mismo excremento humano como dijera Felipe González de Anguita y Aznar. Detrás de eso lo que hay es la constatación de que hay un enfermo mental, además de moral, en el Palacio de La Moncloa. Es que este hombre está muy mal de la cabeza y no solamente ya por su disparatado ego, que no cabe ya en la Península Ibérica. De hecho, tanto no cabe que está mandando todo nuestro turismo a Portugal. Se lo van a repartir entre este, Francia, Grecia y los países del norte de África.