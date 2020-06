Carlos Herrera: «Marlaska debería dimitir por sus mentiras, pero que nadie tenga sueños húmedos porque no lo va a hacer»

No puede estar un minuto más al frente de su cargo, pero esto es España y el verbo dimitir no suele conjugarse con demasiada frecuencia.

Carlos Herrera, pese a todo, exige la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que le sigue salpicando el escándalo del cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

En su editorial de este 3 de junio de 2020 en ‘Herrera en COPE‘ reparte estopa de la buena y deja al titular de Interior como un mentiroso de tomo y lomo:

Hoy el día tiene un nombre, bueno tiene varios, pero uno en especial que es Grande-Marlaska, el hombre que debería dimitir, que dirían algunos, el ministro del Interior. ¿Por qué empiezo yo hoy el programa diciendo que debería dimitir? Pues se me ocurren muchas cosas. Por algunas que ha realizado a lo largo de su ejecutoria durante estos dos años como ministro; purgas, informes, monotorizaciones de las redes y luego inventarse, para protegerse de una actuación que se desvela como delictiva, cosas que no son ciertas, por mentir.

Subraya Herrera que:

Relata los posibles delitos existentes:

Pues miren, lo que eso desvela es que hay varios delitos en juego: la inducción a la revelación de secretos, las represalias, la prevaricación. Marlaska, más que mentir, no ha dicho una sola verdad. Ahora bien, que nadie tenga sueños húmedos. Marlaska no va a dimitir y no creo que el PSOE y el presidente Pedro Sánchez lo vayan a dejar caer de momento. Aún así, él y la directora general de la Guardia Civil lo tienen muy difícil. Es insostenible su situación.

El director de ‘Herrera en COPE’ no encuentra lógica en el comportamiento demostrado por el ministro del Interior:

Lo de Marlaska resulta inexplicable. Es un inexplicable suicidio de un profesional con un buen historial. El mismo veló para que los investigadores no informaran a sus superiores de lo que iba sucediendo en el ‘caso Faisán‘. Y que ese mismo hombre caiga en esa conducta, mentiras, represalias…, es cuando menos sorprendente. Pero eso parece no tener importancia porque estos están en el asalto total al Estado y no se detienen en minucias. Es verdad que a Marlaska le conviene más irse en un gesto de dignidad a que Pedro Sánchez le suelte en el vacío cuando le convenga. Pero allá él. La ciudadanía no se puede acostumbrar a que el Gobierno le mienta un día sí y al otro también. Y lo mismo que decimos de Marlaska sirve también para la directora de la Guardia Civil, María Gámez. ¿Cómo se le ocurre poner por escrito su confesión sobre ese crimen político de Pérez de los Cobos, al que cesó?