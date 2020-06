Carlos Herrera: «El bramido de Pedro Sánchez con el 8-M es algo que define a un tipo al que habrá que investigar»

Se ha jactado del 8-M, pese a las decenas de miles de muertos que causó ese evento y otros menos multitudinarios a lo largo de ese nefasto fin de semana de marzo en España.

Pedro Sánchez alardeó desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados de la manifestación feminista en el pleno del 3 de junio de 2020 en el que se sustanciaba la aprobación de la sexta y última prórroga del estado de alarma.

Este 4 de junio de 2020 Carlos Herrera se ha lanzado a la yugular del presidente del Gobierno socialcomunista por jalear lo que es a todas luces ya no una irresponsabilidad, sino una fatuidad digna de los independentistas cuando jaleaban aquello de «lo volveremos a hacer».

El director de ‘Herrera en COPE‘ no daba crédito a la intervención de Sánchez en la Carrera de San Jerónimo donde también se atrevió a dar por buenas las cifras que diariamente cocina y reduce a gusto de consumidor el Ministerio de Sanidad:

Considera Herrera que llama bastante la atención el cambalache que se está produciendo con los decesos correspondientes a las víctimas del coronavirus:

Y es llamativo que, justo cuando se está guardando el luto oficial por los fallecidos, se esté haciendo este cambalache indecente con el conteo. Oficialmente el lunes no hubo muertos, el martes tampoco, ayer solo uno. Pero al mismo tiempo dice el Gobierno que en la última semana se han producido 63 fallecidos. Como no hayan inventado un día nuevo en la semana, porque a este se le puede ocurrir cualquier cosa, un día entre el miércoles y el jueves. No sabemos en qué momento se han producido esas muertes y Fernando Simón ya reconoce que no sabe explicar por qué hay tantas muertes si no es por coronavirus.