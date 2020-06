Alsina se mofa de Sánchez y del trolero Tezanos antes del CIS: "Y si somos los mejores... ¿bueno y qué?"

Tiene toda la razón Carlos Alsina en ponerse así de burlón, por triste que parezca a las alturas que nos encontramos, pero es que realmente Pedro Sánchez y su tropa no nos han dejado otra.

Y este 17 de junio de 2020, alrededor del mediodía, saldrá el nuevo barómetro del CIS; sí, ese que maneja a su antojo el trolero Tezanos, el incalificable propagandista del PSOE que no se creen ni en Ferraz, que ha convertido una institución con más o menos prestigio en una opera bufa.

Alsina se carcajea en su editorial de esta misma jornada:

Parecía imposible que estos primeros párrafos de Alsina fueran más certeros, porque lo clava el periodista. Sánchez es una broma y Tezanos, el monologuista que la cuenta.

Prosigue Alsina demostrando además que el Presidente es un poco mentirosillo:

En este nuevo día de gloria, Sánchez se ha puesto el casco azul y ha tendido la mano a la oposición para auditar toda la gestión de la epidemia. El gobierno quiere saber qué falló, qué se hizo mal, para aprender de lo ocurrido y no volver a caer en los mismos errores. Qué gran noticia si fuera verdad. Pero no lo es. […]

No es creíble la voluntad de Sánchez por auditar de verdad el funcionamiento de las administraciones. Cuando has dedicado la mitad de tus homilías semanales a la autocomplacencia, a ponerte nota (alta) a ti mismo, a presumir de que actuaste antes y mejor que los demás gobiernos, a predicar al mismo tiempo que en enero ya estabas preparándote y que nadie pudo verlo venir hasta el 11 de marzo, cuando ya has sentenciado, en fin, que salimos más fuertes poco queda por evaluar porque ya te lo has evaluado todo tú a ti mismo.