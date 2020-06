Losantos: «El tonto de las narices de Simón es el único del mundo que discute la importancia de hacer tests en el aeropuerto a los extranjeros»

Se mire por donde se mire, el Gobierno de Pedro Sánchez es la administración de la chapuza, de la improvisación, de la ocultación y de la falta de respeto para con sus ciudadanos.

El Ejecutivo socialcomunista lleva varios días, concretamente desde el 7 de junio de 2020, sin actualizar las cifras de fallecidos por el coronavirus. 27.136 es la cifra en la que ha frenado el contador, pese a que el número de muertos ha seguido incrementándose y que, para mayor despropósito, otras fuentes elevan por encima de los 43.000 el total de decesos.

Federico Jiménez Losantos, en su editorial de este 19 de junio de 2020 en ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) ha atizado con toda la artillería a Sánchez, a su ministro de Sanidad, Salvador Illa y al director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por seguir jugando con este dato de vidas perdidas por mor del Covid-19.

Dice Simón que a lo mejor la semana que viene cuenta los muertos, que en todo caso lo va a hacer antes de un mes. O sea, están preparando un homenaje a los muertos, pero no dicen cuántos son. ¿Ustedes creen que eso es respeto a los muertos, a los vivos…? Este es un Gobierno que verdaderamente es escoria. Es que no hay un día en el que no haga el ridículo en las Cortes o haga la peor fechoría en contacto con los sectores productivos.

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ también cargaba contra la inacción de Sanidad en los aeropuertos, ahora que a partir del 22 de junio de 2020 volverán a ir recuperando la actividad previa al estado de alarma:

Vamos a abrir los aeropuertos y es que estamos exactamente igual. Es que este Gobierno no ha hecho nada. El Illa maldito este, que es el Illa pesadilla, no ha hecho absolutamente nada. Ayer salió el chiquilicuatre este de Simón diciendo que esto de los test es algo muy discutible. Nadie en el mundo lo discute salvo el tonto de las narices este que tenemos aquí, el ‘Simoncilla’ este o el ‘Illamón’, la pareja del dúo Sacapuntas realmente grotesca. Pero, ¿cómo no va a ser importante un mínimo de control para aquellos que vienen del extranjero? ¿Qué pasa? ¿Quieren que explote la pandemia de nuevo? ¿Y que además sea en Madrid, en Mallorca, en Barcelona, en Málaga o en Canarias? Es todo de una irresponsabilidad tan criminal….

Concluía Losantos haciendo un resumen de lo que en líneas generales está siendo el papel del Gobierno del ‘okupa’ de La Moncloa: