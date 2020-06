Julia Otero se une a Adriana Lastra en una campaña de odio a Vox y causa un cisma en Onda Cero

Este fin de semana la ‘bachiller’ portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, se hacía trending topic en Twitter por una supuesta publicación suya (desmentida por ella muchas horas después) que había realizado en su cuenta personal.

El tuit atribuido a la socialista era grotesco: sobre una foto del milenario acueducto de Segovia escribía “me encanta visitar Ávila”. Un tuit que comenzaba a correr como la pólvora por las redes sociales y que poco después desaparecía de la supuesta cuenta oficial de Lastra.

Las mofas en la red no tardaron en producirse relacionando la increíble estupidez geográfica de la política con el corto currículo académico y laboral de la portavoz socialista. El escarnio era público y todo tipo de comentarios se burlaban del antológico supuesto patinazo.

Uno de los tuits más celebrados era obra del periodista y escritor Alfonso Ussía que comentaba con ironía: “Adriana Lastra ha dicho durante su visita a Valencia: «siempre es gratificante comer un arroz a orillas del Atlántico».

No ha sido hasta muchas horas después cuando el presunto tuit de Lastra ha vuelto a cobrar actualidad. La aludida publicaba en su Twitter:

“Unas horas sin entrar en tuiter y me veo como TT por un fake promovido por la extrema derecha. No, el tuit no es mío, es un fake. Ya empiezo a acostumbrarme a los ataques de esta gentuza, y eso me preocupa. Me preocupa normalizar los ataques selectivos que sufrimos”.

Los palmeros de la socialista inmediatamente reaccionaron a esta ‘autodefensa’. Lo curioso es que, sin contrastarlo de forma alguna y sin prueba de ningún tipo, Lastra aprovechaba el ‘incidente’ para culpar a la extrema derecha (Vox, en el lenguaje habitual de la ‘bachiller portavoz’) e insultar a sus rivales políticos calificándolos de “gentuza”.

La primera de las palmeras fue la periodista y locutora de Onda Cero, Julia Otero, conductora de Julia en la Onda (o Julia es la Monda, como se la conoce en el mundillo) que se apresuraba a colocar un ‘me gusta’ en el insultante tuit de Adriana Lastra, haciendo buenos y suyos los insultos de la portavoz socialista a la derecha.

Julia es la Monda, amiga de golpistas y prófugos como Anna Gabriel, tiene acostumbrados a los directivos de Atresmedia a su parcialidad en pro de la izquierda, pero en esta ocasión, tal y como han explicado a Periodista Digital fuentes próximas a Planeta, su ‘alineamiento’ con Lastra ha molestado en la dirección de Onda Cero.

Según el testimonio de las acreditadas fuentes, la “actividad en las redes de Otero” tiene especialmente “harto y agotado” al director general de Atresmedia Radio, Ramón Osorio. La pregunta es saber si va a tomar medidas contra la locutora gallega que pierde credibilidad a diario con su nepotismo izquierdista y su absoluta falta de imparcialidad que además no va en consonancia con el perfil ideológico de los oyentes de la cadena.

La situación, al filo de concluir la temporada radiofónica, puede causar un cisma en Onda Cero.