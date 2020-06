Rosa Díez ridiculiza al defensor de Pedro Sánchez, Fernando Jáuregui: «¡Hitler también ganó las elecciones, chico!»

Este 26 de junio de 2020 tuvo un ratito micrófono la política retirada de la primera línea Rosa Díez, en COPE de la mano de Carlos Herrera, y en apenas unos minutos se pudo observar cómo su opinión levanta ampollas entre los seguidores de Pedro Sánchez:

En su última homilía del sábado pasado dijo que está orgulloso y que no le tiembla el pulso. Orgulloso de que España sea el primer país en el ranking más macabro, el de muertos y contagiados; orgulloso de ser el Gobierno más rechazado por sus ciudadanos salvo que la encuesta la haga Tezanos, porque eso es lo que dice la encuesta que ha hecho el Parlamento Europeo; orgulloso de ser el primero en ranking de deshumanidad, por olvidarse de 17.000 muertos al menos. Efectivamente Sánchez tiene 200 o 300 personas para transformar el acto de la política en un acto de propaganda pero no tenemos que olvidarnos y yo no voy a dejar de señalar con el dedo a quien es el máximo responsable de todo lo malo, y es mucho, que está ocurriendo en España.

Y si alguien representa a la perfección a esos defensores a capa y espada de la pésima gestión del Presidente, es el tertuliano Fernando Jáuregui, más falso que un euro de madera, entregado a Sánchez y al argumentario de Moncloa. Eso sí, el tertuliano asegura que “no me encontrarás a mí defendiendo a Pedro Sánchez”, pero en realidad es lo que hace a cada paso.

Por suerte, la ex de UPyD se mantuvo firme y no toleró el intento de Jáuregui de dejarla en mala situación.

Fernando Jáuregui: Estoy un poco alterado con las cosas que le he oído a Rosa Díez.

Rosa Díez: ¿Qué no te ha gustado?

Fernando Jáuregui: Rosa, es que te veo muy indignada hija, no tiene toda la culpa Pedro Sánchez.

Rosa Díez: No, no estoy indignada.

Fernando Jáuregui: A Pedro Sánchez hay que ponerle en su dimensión: es el político más popular, no el más rechazado por los ciudadanos, que es lo que tú has dicho.

Rosa Díez: No, la encuesta del Parlamento Europeo con respecto de cómo ha gestionado cada país la crisis del Covid-19, el Gobierno de Pedro Sánchez es el peor valorado de toda Europa. Eso no lo digo yo, ¡que no la ha hecho Tezanos! La ha hecho el Parlamento Europeo. Chico, ha salido eso, ¿qué le vamos a hacer?

Fernando Jáuregui: No me vas a encontrar defendiendo a Pedro Sánchez, pero las cosas tiene su balanza. Y en este momento si hubiera unas elecciones Pedro Sánchez las ganaría.

Rosa Díez: Y dale… Oye, ¡y Hitler ganó las elecciones, chico! Es que claro, ganaría las elecciones, ¿y qué pasa? ¡Y Trump! ¿Y si gana las elecciones hay que anular el juicio por lo que hacen?

Fernando Jáuregui: No, digo solamente que hay millones de españoles que le apoyan… Que no es el culpable de todo.

Rosa Díez: Es que esa dialéctica de ‘como hay muchos que le apoyan, no es el culpable de todo’… Hombre, no, tú desmiénteme si algo de lo que he dicho que es responsable, no lo es, no me digas que es que lo apoyan…