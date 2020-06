Federico Jiménez Losantos ha abordado el caso de las cloacas de Podemos en sus editoriales de este 29 de junio de 2020 en esRadio.

La conclusión la tiene meridianamente clara: Losantos: «Las cloacas moradas quisieron cerrar OKDiario valiéndose de la intimidad delictiva de la Fiscalía con la abogada de Iglesias».

La estrella de esRadio apunta a la fiscalía anticorrupción, que se ha visto salpicada por presuntas filtraciones favorables al equipo de Pablo Iglesias:

«Fueron depurando abogados en función de los delitos que pretendían tapar. Apartaron a Elizo y depuraron a Calvente. Depuración digna de una banda. Y el comportamiento de la fiscalía anticorrupción, suministrando información, que parece de uno de ellos tiene un lío con la abogada de Iglesias» «Les han pillado robando secretos a espaldas del juez. ¿Qué hacen esos señores aún en la fiscalía anticorrupción? Esto no es un partido, es una partida, con la complicidad delictiva de la fiscalía anticorrupción y algunos jueces que están a la orden de Podemos. ¿No hay nada qué decir?

El abogado ‘purgado’ de Podemos reprendió a Marta Flor por querer enviar «extraoficialmente» información a los fiscales

Libertad Digital ha accedido al chat del equipo legal de Podemos en el que José Manuel Calvente discutió con la letrada Marta Flor.

Flor quería enviar a los fiscales de la causa, Ignacio Stampa, con el que podría haber mantenido una relación íntima, y Miguel Serrano, la denuncia presentada contra OKDiario en nombre de Dina Bousselham, actual directora de ‘La última hora’, tras publicarse los mensajes de un chat privado donde Iglesias dijo aquello que a Mariló Montero la azotaría hasta que sangrase.

Calvente protagonizó entonces una discusión muy tensa con Flor el 8 de febrero de 2019:

«Yo no soy partidario de enviar nada si no es estrictamente necesario». Flor respondía: «Yo esto sí lo veo necesario».

«¿Para qué? Si nos vamos a personar no tenemos que aportar nada, ya lo verán en el escrito de personación. No tiene ningún sentido enviar extraoficialmente una cosa que vamos a presentar nosotros por escrito», le contestaría el que entonces era su supervisor, hasta que fue purgado.

Así cavó Dina Bousselham la tumba del ‘macho alfa’ de Podemos: «Pablo Iglesias vio fotos mías íntimas en mi móvil»

Pero hay más. El ‘caso Dina’ se dio la vuelta como un calcetín el 18 de mayo de 2020 cuando Dina Bousselham compareció en la Audiencia Nacional para declarar sobre el presunto robo de su móvil.

Fue en ese momento cuando el juez Manuel García-Castellón, tras la hora y media de declaración de ex asesora de Pablo Iglesias, se dio cuenta de que nada era lo que parecía en esa historia.

Las contradicciones de Dina han sido un mortero en la línea de flotación de Iglesias, a quien en marzo de 2019 se otorgó la condición de víctima de una operación del comisario Villarejo para desprestigiarle, operación que el líder de Podemos utilizó para ir de víctima de las cloacas en plena campaña electoral del 28 de abril de 2020 y demonizar a la prensa crítica.

La grabación refleja que tanto el juez instructor como el fiscal de Anticorrupción desconfían de la versión de los hechos que les ofrece Bousselham. Un mes después, el líder de Podemos pasó de mártir y perjudicado a convertirse en el principal sospechosos de haber retenido y destruido la tarjeta SD investigada.

El juez ve ahora indicios de criminalidad por presuntos delitos de descubrimiento de secretos y daños informáticos.

Porque, ¿qué hizo Iglesias con una tarjeta donde, tal y como le avisaron ingenuamente los responsables de Interviú al devolvérsela, había fotos íntimas de su asesora?

—La tarjeta nunca la he podido recuperar en el sentido de que nunca he tenido acceso a lo que hay dentro. Esa tarjeta la intenté recuperar enviándola a una empresa que se dedica a recuperación del contenido de tarjetas dañadas y nunca he tenido acceso al contenido. Esa tarjeta me la entrega Pablo. Me dice que se la había entregado el presidente del Grupo Zeta en una reunión confidencial con él pero yo nunca jamás he tenido acceso al contenido de la tarjeta.

La pregunta demoledora del juez que cava la tumba de Iglesias:

—¿Tendría sentido que Pablo Iglesias no le entregara esa tarjeta, o que la destruyera antes de entregársela, precisamente para evitar que usted pudiera seguir haciendo envíos a terceros para perjudicarle?