Losantos se troncha de la portada de Fernando Simón en El País: «Es el doctor muertecicleta»

Es la imagen de la frivolidad.

Y para Federico Jiménez Losantos no ha pasado desapercibida la estampa de Fernando Simón, ese peculiar director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, dependiente del Ministerio de Sanidad, montado sobre una motocicleta de gran cilindrada a las puertas de su lugar de trabajo y que ha servido para que El País Semanal le dedique la portada de este fin de semana del 4-5 de julio de 2020.

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio), que suele clavar con genialidad sus juegos de palabras, aprovecha la circunstancia de ver vestido de esa guisa y sobre la moto a uno de los responsables de despreciar los efectos de la pandemia del coronavirus en España que encuentra un símil muy adecuado para definir a Simón, el ‘doctor muertecicleta’.

Losantos considera que no es de recibo que, en un país donde hay al menos cerca de 20.000 muertos por coronavirus que el Gobierno socialcomunista ha ocultado porque políticamente le convenía hacerlo así, Fernando Simón salga de esa guisa como si hubiera sido un héroe cuando es justo todo lo contrario.

Como bien comentó Luis del Pino, el mejor nombre que se le podía dar a un cementerio es el de Fernando Simón después de acreditar su incompetencia en la gestión del coronavirus.

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) hacía otro chiste asegurando que lo que se pretende con esa imagen es intentar vender la moto de que la gestión sanitaria ha sido impecable cuando ha sido justo todo lo contrario:

Lo del ‘doctor muertecicleta’, porque no es una motocicleta, sino una ‘muertecicleta’ del siniestro Simón que, como han confirmado a Javier Monzón, ha decidido convertirlo en algo así como ‘The Walking Dead‘ en moto, a ver si así nos vende la moto de que este Gobierno ha hecho algo, aparte de ocultarnos los muertos y ser incapaz de tener mecanismos para proteger a los vivos, empezando por los médicos, continuando por los sanitarios, siguiendo por los farmacéuticos, que también han muerto cumpliendo con su deber y más allá de su deber, porque no huyeron como políticos de sus obligaciones.