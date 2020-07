Un acorralado Iglesias insulta a la prensa que ha destapado el ‘caso Dina’: «Esos periodistas son gentuza»

Pablo Iglesias ha llamado «tipejo» a Eduardo Inda y «gentuza» a los periodistas de El Mundo, El Confidencial, Interviú y OKDiario por haber publicado los pantallazos que formaban parte del contenido de la tarjeta del móvil de Dina Bousselham.

Iglesias ha atendido a RNE en la mañana de este 3 de julio de 2020 cuando más acorralado se ve por las novedades de las cloacas de Podemos. Esta situación se ha vislumbrado en su estado, muy nervioso, a la defensiva y de uñas con su entrevistador, Iñigo Alfonso.

El vicepresidente del Gobierno incluso le ha afeado que compre «la hipótesis» de que la propia Dina podría haber filtrado parte del contenido de su tarjeta -en concreto, algunos pantallazos- a los medios, a lo que el locutor de la radio pública le ha replicado que así lo ha sospechado el juez también.

Iñigo Alfonso: «¿Usted cree que puede ser ella la que ha planteado a los medios de comunicación o lo descarta por completo?

Iglesias: En ese teléfono había fotos íntimas de Dina Bousselham. ¿Usted se imagina a una mujer entregando fotos propias íntimas a gentuza como Villarejo, Eduardo Inda, o como los periodistas de Interviú, o de El Confidencial?. Eso es lo que había en su teléfono móvil

Iñigo Alfonso: ¿Entonces lo descarta por completo que ella lo haya filtrado?

Pablo Iglesias: Por Dios. No es que lo descarte yo, es que se lo roban, y una de las seis o siete copias que circulan del contenido del teléfono está en el ordenador de Villarejo. Y ahí, aparte de algunos pantallazos, que es lo que se ha filtrado hay fotos íntimas de una mujer de veintitantos años. ¿Y usted plantea como hipótesis que Dina Bousselham pudo entregar una copia a tipejos como Inda, Villarejo o los señores de Interviú? ¿Le parece decente plantear esa hipótesis?

Iñigo Alfonso: Ella misma ha reconocido ante el juez que ha hecho reenvios de parte de esa información

Pablo Iglesias: Sí, pero lo que está demostrado que lo que aparece en el ordenador de Villarejo no son capturas, es el contenido íntegro

Iñigo Alfonso: ¿Quién deteriora esa tarjeta?

Pablo Iglesias: La señora Bousselham no ha dicho que esté deteriorada. Había otra copia de la tarjeta, que la tenían El Mundo, Interviú, El Confidencial. Le robaron el móvil. Yo mismo recibo una de esas copias.

Iñigo Alfonso: ¿Por eso usted la custodia?

Pablo Iglesias: El señor Asensio [editor de Zeta, que entonces editaba la revista Interviú] puede que me dijera la verdad, porque él creía tener la única copia. Yo tomo la decisión de no someter a Dina Bousselham a más presión. Algunos digitales han publicado que cualquier mujer que ha trabajado conmigo es porque tiene tiene una relación conmigo. Cosa que no es cierta. No quería ponerle más presión.

Cuando veo publicados contenidos en OKDiario es cuando se la devuelvo. Imagínese lo que supone para una mujer que esas fotos acaban en manos de Inda, de periodistas de Interviú, de El Confidencial, está en manos de esa gente.