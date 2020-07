Carmen Lomana tumba a Jorge Javier y su discurso barato de «rojos y maricones»

Haga lo que haga, Carmen Lomana llama la atención. Si no es por un incidente en el tren, es por compartir sus firmes ideales con la comunidad virtual que sigue sus pasos a diario. Esta vez, la mediática empresaria ha sorprendido respondiendo la pregunta de un oyente en la sección que tiene los sábados en el programa de Cristina López Schlichting en la Cadena Cope, ‘La Hora Lomana’.

La socialité lo tuvo claro desde el inicio: el catalán “está en su línea”, aseguró, al tiempo que puntualizó que ve incluso «normal que diga eso y se ría”, pues tampoco «me afecta». Sin embargo, segundos después, agregó, con mucha puntería, que «los que nos podríamos reír somos los demás cuando se tira al suelo y dice que es una cadena de rojos y maricones», haciendo referencia a la polémica frase que pronunció el presentador semanas atrás.

«Él no sabe a quién voto y, suponiendo que vote al PP, es mi problema, soy feliz y no me importa nada. (…) Yo voto al que me da la gana. No soy sectaria y si un partido lo hace muy bien… Pero vamos, normalmente es cierto que voto al PP siempre”, concluyó, defendiendo su libertad de voto.