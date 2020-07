Espinar no suelta la presa y hurga por segunda vez en la herida de Podemos: «Batacazo tras batacazo»

Ramón Espinar era uno de los protagonistas indiscutibles de la noche electoral en Galicia y País Vasco tras conocerse la debacle de Podemos en esas dos comunidades.

El ex dirigente de Podemos publicaba una serie de tuits que eran como una especie de golpes al mentón de Pablo Iglesias y los suyos que mandaban a toda la dirección del partido morado a la lona.

Lejos de rectificar o tan siquiera matizar, al día siguiente, lunes 13 de julio, Espinar concedía una entrevista a Carlos Alsina en el programa ‘Más de uno’ de Onda Cero donde ha seguido hurgando en la herida podemita, que sangra por varios costados:

«Esto no solo pasa en Galicia y en Euskadi, esto le pasa a Podemos en todos los territorios, batacazo tras batacazo. Entonces no se puede hacer un análisis de qué ha pasado en Galicia o Euskadi, son una parte más de una tendencia electoral. Poco a poco nuestro espacio político se está estrechando porque lo que antes era un partido político ahora son tres. Y lo que era un proyecto de refundación del país cuando surgió ahora es un partido de nicho.»

Aseguraba que «en mi opinión, hay que revisar, por decirlo suave, la política de la dirección que quiso imponerle a los equipos de gobierno municipales un modelo político de cuota y de control que hizo que saltaran por los aires las candidaturas que nos habían llevado a gobernar esos territorios».

En ese momento Alsina le sacó a colación el tuit que había escrito Espinar en caliente para valorar los nefastos resultados de la formación: «Endogamia, sectarismo, agresividad con los medios de comunicación, expulsión sistemática de la disidencia y el talento, autoritarismo».

Sí, claro que son negativas. Creo que la dirección de Podemos salta a la vista que es una dirección homogénea porque por fin Pablo Iglesias no tiene absolutamente ninguna voz crítica. Al vicepresidente no se le discute ninguna decisión dentro del partido que no ha integrado a nadie que no fuera muy afín a él. Con el ‘por fin solos’ peores son los resultados electorales. Eso es así. Solventados los líos internos la dirección lo que está es más sola y no es capaz de mejorar sus resultados electorales.

Ha habido medios que han hecho campañas contra Podemos, eso es verdad, pero no se puede extender a todos los medios de este país, no se les puede tratar como si actuaran así.