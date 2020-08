Carlos Herrera: «El asesino de ETA Josu Ternera en su casa, tan pancho, y Juan Carlos, el rey de la democracia, fuera de ella»

Carlos Herrera ha dedicado gran parte de su programa ‘Herrera en COPE‘ a editorializar sobre la marcha del rey Juan Carlos de España, decisión que se hizo pública este lunes 3 de agosto de 2020 mediante una carta a su hijo, el actual rey Felipe VI.

Algunos ya se ven tomando el Palacio de Invierno. La prensa portuguesa dice que está en Estoril. Solo hay que ver quienes son los que celebran esta decisión para pensar que a lo mejor no habría que estar tan contento. Juan Carlos ha sido el piloto de la mejor época de la historia de España. Por cierto, la decisión de si lo que ha hecho es ilegal no lo tiene que decidir un plumilla o un locutor, sino un juez.

No se ha ido él solo. Al exilio se fue Alfonso XIII cuando después de unas elecciones se proclamó una República dando una suerte de Golpe de Estado. Y Alfonso XIII dijo adiós. Pero Juan Carlos, que por cierto se fue el sábado (1 de agosto), ha dejado una carta escrita. Lo que hay que hacer es leer bien esa carta. Porque lo dice con bastante claridad: «Ante acontecimientos pasados de mi vida privada…»

Herrera ha puesto en el punto de mira al Gobierno de la nación, a Podemos, socio del mismo, por ser enemigos declarados de la Monarquía, pero también al actual presidente, Pedro Sánchez, que «agazapado», ha presionado para lograr que el rey emérito tomara esta decisión:

Hoy en el Gobierno, aprovechando esta decisión, como pueden imaginar han dado rienda suelta a sus sueños húmedos. El separatismo asesino vasco de Bildu/Batasuna y el catalán lo celebre es lógico, porque la Corona desbarató un golpe sedicioso de los que hoy son socios del Gobierno de PSOE y Podemos.

Felipe VI tiene como enemigo declarado a Podemos pero tiene otro agazapado que se llama Pedro Sánchez que ha estado presionando. Sometido a una presión abrumadora. Un hombre que no está imputado, ni procesado ni mucho menos condenado. Por eso dice lo de «me traslado» en estos momentos.

Muchos ven esta decisión desproporcionada. Es una pésima noticia para la imagen de España. Porque la prensa del mundo recoge que hemos exiliado al hombre que pilotó una Transición memorable. Que se estudia en Universidades serias. Donde haya profesores serios, no todos estos chupatintas que ayer proliferaban, ayer había una profesora de Historia Contemporánea en Televisión Española que decía una serie de barbaridades…De momento hay presunción de inocencia.

Pedro Sánchez ha estado escondiendo muertos, plagiando tesis, pactando con Batasuna, yéndose de juerga en el Falcon…por no hablar de su socio, el cantamañanas de Pablito, cobrando de Venezuela e Irán, ¿la ejemplaridad para quién es? Se le empuja a Juan Carlos por informaciones periodísticas que son filtraciones de parte de las que no te puedes defender. Si este rigor se le aplica al embustero de La Moncloa, Nueva Zelanda se me antoja cerca. ¿Puede hablar este Gobierno, el menos digno de la historia de España, de ejemplaridad? ¿Se habría tomado una decisión así aprobada por Felipe VI con un Gobierno de González, Aznar, Rajoy?