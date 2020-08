Carlos Herrera: látigo de Podemos y azotador de Pablo Iglesias ‘hasta que sangre’

Le está dando y en dosis de caballo, su propia medicina a Pablo Iglesias.

En el año 2016 y a la vista del clamoroso silencio de las feministas de plantilla, la bella Mariló Montero denunció ante el Instituto de la Mujer al líder de Podemos, después de que se filtrara un mensaje de móvil en la que este confesaba a su colega Monedero que, entre sus sueños eróticos, estaba el de azotar a la presentadora «hasta que sangrase».

Pues cuatro años después, al que están poniendo las posaderas como un cuadro y no paran de darle zurriagazos es al ‘Coletas’ Iglesias y tiene su coña que quien le propine más azotes y con mayor intensidad sea precisamente el ex de Marilo que no es otro que Carlos Herrera.

«La estupidez humana no tiene límites, eh. Son una cuadrilla de fanáticos, mediocres, parásitos, demagogos, irresponsables que viven de esa vieja ensoñación comunista de que el Estado es el que tiene que hacerlo todo. Todo. Todo el Estado».

«Aquí de lo que se trata, por parte de Iglesias, es de desprestigiar instituciones como la Corona, el Ejército, la judicatura, los medios de comunicación privados. Y eso desde el Gobierno, no desde una comuna, eh. No desde una asamblea de la Facultad. Es inaudito. De un órgano del Gobierno».

«¿Cuánta gente sigue sin cobrar las ayudas prometidas por trabajo? 300.000 empleados. Pero si hay colas de gente esperando una bolsa de comida en el barrio de Aluche de Madrid y Podemos le echa la culpa a Isabel Díaz Ayuso».

Es Carlos Herrera en estado puro y lo recoge la COPE en su página web y en sus redes sociales, al calor de las chapuzas, pifias y probables delitos perpetrados por dirigentes del partido morado, que están aflorando este verano, a medida que avanza la investigación del juez y José Manuel Calvente, el antiguo abogado de Podemos, amplia sus denuncias.

Allá por 2018, desde ese plató de ‘Fort Apache’ que le financiaban los ayatolas iraníes, Iglesias afirmó rotundo:

«Ana Rosa, Herrera, Ferreras y cualquiera de estos directores de grandes programas que ven mucha gente, tienen muchísimo más poder político que cualquier ministro».

Está claro que Carlos Herrera tiene muchísima influencia y que ha ha sabido capitalizar como nadie el descontento ciudadano con la desastrosa gestión del Gobierno Sánchez y canalizar la corriente de opinión contraria a PSOE y Unidas Podemos.

El número 1 de la radio española se ha convertido en el azote mediático del Gobierno de coalición y cada mañana, arrancando antes de que amanezca, reparte análisis, críticas mordaces y palos a granel.

Y cuando no está en activo, como pasa ahora, y con el titular de «Lo mejor de ‘Herrera en COPE«, su emisora se encarga de volver a distribuir vía internet sus lacerantes comentarios.

No lo hace por capricho, sino porque el público -harto del periodismo de rodilleras de RTVE, de las manipulaciones de LaSexta y de la postración ante el Gobierno de diarios como El País y de los tertulianos de la Brunete Pedrete- se lo demanda. Y se lo premia.

Cuando se estrenó en la COPE el comunicador andaluz en 2015, su emisora era superada en más de un millón de oyentes por la cadena SER. Ahora están a la par, según el EGM.

En seguidores, porque en lo que a influencia se refiere, Carlos Herrera está muy por delante.