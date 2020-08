Fuerte apretón de bienvenida de Arcadi Espada a Cuca Gamarra en directo: «No entiendo sus argumentos…»

Entrevistaban a Cuca Gamara (Logroño, 1974), flamante nueva portavoz del Partido Popular en el Congreso, en sustitución, muy polémica y rodeada de voces, de Cayetana Álvarez de Toledo.

Pues para el estreno de la exalcaldesa de Logroño en un medio nacional ya con su nuevo puesto bajo el brazo, se dio la casualidad de que tomaría el turno de preguntas, como tertuliano en la mesa de ‘Más de uno’ (sin Alsina, de vacaciones), Arcadi Espada.

El controvertido y siempre duro periodista del diario El Mundo es, además, pareja sentimental de Cayetana. Algo muy enrevesado que terminó con el tertuliano poniendo severamente contra las cuerdas a la protagonista invitada.

No acabo de entender muy bien sus argumentos respecto a esto de que España no está para mociones de censura… Debería usted explicarlo. ¿La moción e censura de Vox va a provocarle a España vahídos, van a morir más personas? ¿O se van a infectar más? ¿O vamos a perder un porcentaje en el PIB, etc? No acabo de entender ese argumento de que España no está para que la mareen. Parece un argumento pro VOX. Porque ellos pueden decir que España sí lo está teniendo el Gobierno que tenemos.

Y en segundo lugar y más importante; usted hace valer el factor numérico… Claro. Hay muchas mociones de censura no se presentan por el valor numérico, sino por el valor moral, ejemplarizante y político que tienen. Y le pongo un ejemplo; hace un año aproximadamente Ciudadanos presentó una contra el presidente Torra que no tenía ninguna posibilidad y el PP la apoyó. Por tanto no entiendo cómo casan estos argumentos en sus posiciones.