Carlos Herrera y el ‘Aló Presidente’ edición verano: «Una hora y media de este tipo para no decir nada»

Carlos Herrera dedicó gran parte de su programa ‘Herrera en COPE’ de este 26 de agosto de 2020 a editorializar sobre la comparecencia de Pedro Sánchez a su vuelta de vacaciones en plena oleada de rebrotes.

Como era de esperar, palabrería vacía y las mentiras de costumbre.

«Ayer tenía previsto Isabel Díaz Ayuso comparecer ante los medios para explicar el calendario escolar de la Comunidad de Madrid y le contraprograma Pedro Sánchez desde La Moncloa a la misma hora para anunciar nada, en realidad. Pero bueno, para decir: he vuelto españoles, ya estoy aquí, vuestra angustia ha acabado, confiad en mí , venid a mis brazos yo os ampararé, os sanaré y os curaré, yo os salvaré la vida como se la salvé a 450.000 hace escasamente unos meses…».

Mención especial el moreno playero del presidente del Gobierno, que se ha presentado como el salvador para decir lo mismo de siempre.

«Bueno, pues así están las cosas, con lo bien que se lo había pintado él diciendo ‘he vuelto, he vuelto de la hamaca, he vuelto de la duna, ya estoy aquí moreno, remoreno, dispuesto a salvaros la vida todos’. Una hora y media, una hora y media de comparecencia de este tipo, hora y media para no decir nada, hora y media solamente como ejemplo de lo que es la máquina de propaganda de Moncloa. Hora y media para dar la impresión de que efectivamente ha venido a salvarnos, pero ni salvarnos ni nada parecido. ¿Presentó ayer algún plan nacional? ¿Enseñó ayer algunos papeles trabajados de algún ministerio con planes de actuación ante el desafío tremendo que vive España ahora? Ni lo sueñen, nada, absolutamente nada».